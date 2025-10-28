Cybersecurity, la sfida per la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione come infrastruttura critica per la cybersecurity. Da difendere sono i cittadini, i loro dati, l’infrastruttura. “Pubblica amministrazione e cybersicurezza: essere all’altezza della sfida” è l’evento che si è svolto di recente nella sede della Regione Veneto a Bruxelles, un incontro per dimostrare come oggi le pubbliche amministrazioni siano sempre più paragonabili a delle infrastrutture critiche e quindi necessitino di maggiore protezione.

L’evento a Bruxelles

“Una volta si diceva che l’informazione fosse il nuovo petrolio, adesso si è passati ai dati e alle infrastrutture” dice Anil Kumar Dave, coordinatore dell’Agenda digitale di regione Veneto.

“Controllare o gestire le informazioni è diventato un fattore di competizione e la cybersecurity è utile proprio per difendere i dati che sono all’interno delle infrastrutture – continua Dave -. È quasi naturale oggi pensare alle pubbliche amministrazioni, con la mole di informazioni che gestiscono in merito ai cittadini, come a delle infrastrutture critiche al pari di ospedali o generatori di energia. Parlarne qui a Bruxelles è importante per alzare l’asticella, e sfruttare il potenziale che la cybersicurezza può offrire proprio alla pubblica amministrazione”.

E che le infrastrutture pubbliche e la cybersecurity possano camminare fianco fianco in Veneto lo hanno capito: a portare l’esempio della buona pratica lanciata proprio dalla Regione è stato Giuseppe Mendola, capo della cybersicurezza per regione Veneto al CERT (Computer Emergency Response Team).

“Il nostro è uno dei più grandi progetti in ambito di cybersecurity che possiamo vedere in Italia, ormai avviato da ben 3 anni – dice Mendola -. Al progetto stanno partecipando 38 realtà, da ospedali a enti parco o gruppi più piccoli, tutte infrastrutture molto importanti per la Regione. Di fatto, noi ci occupiamo di fornire un servizio a queste realtà tramite formazione, team e supporto, per essere in grado di affrontare le sfide della cybersecurity e in merito alla gestione dei dati”. Anche la regione Bretagna in Francia si sta impegnando nella cybersicurezza, come ha sottolineato Rozenn Maréchal, senior policy Adviser per ricerca e innovazione in Regione, “è importante che i cittadini si fidino delle istituzioni: noi forniamo servizi pubblici ed è fondamentale che la pubblica amministrazione sia reattiva al 100% in caso di crisi”.