Facebook Data e Facebook Marketplace, quali informazioni può chiedere la Commissione?

Meta Platforms Ireland ha contestato la legittimità delle decisioni con cui la Commissione europea le aveva chiesto di fornire documenti interni in un’indagine per abuso di posizione dominante su Facebook Data e su Facebook Marketplace. L’avvocato generale della Cgue propone il rigetto delle impugnazioni

La Commissione europea può chiedere documenti “misti”, anche con dati personali, nelle sue funzioni di interesse pubblico a difesa della concorrenza e nelle indagini che porta avanti nei confronti di Meta. Oggi l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue ha proposto di rigettare le impugnazioni di Meta contro il Tribunale dell’Ue, proposte nell’ambito di un’indagine per abuso di posizione dominante sull’uso dei dati Facebook Data e sul servizio Facebook Marketplace.

Meta vs Commissione

Il caso riguarda l’azione anticoncorrenza delle istituzioni europee e investe appunto le cause fra Meta Platforms Ireland e la Commissione relative a Facebook Data e Facebook Markeplace.

Meta ha proposto due impugnazioni contro le sentenze del Tribunale dell’Unione europea che hanno confermato la legittimità delle decisioni con cui la Commissione europea le aveva chiesto di fornire documenti interni individuati mediante combinazioni di termini di ricerca elettronici. Queste richieste rientravano nell’ambito di un’indagine per abuso di posizione dominante, riguardante in particolare l’utilizzo dei dati (Facebook Data) e il servizio Facebook Marketplace.

La controversia inizia nel 2020, con due decisioni della Commissione, che aveva richiesto a Meta la comunicazione di documenti interni conservati da alcuni responsabili dell’impresa relativi a diversi anni. Il Tribunale dell’Ue nel 2023, con due sentenze, ha respinto i ricorsi che Meta aveva presentato dichiarando che le richieste di informazioni erano sufficientemente motivate, necessarie e proporzionate e che rispettavano il diritto al rispetto della vita privata e il principio di buona amministrazione.

Le conclusioni dell’avvocato generale: nessun errore di diritto

Oggi l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Athanasios Rantos propone alla Corte di respingere entrambe le impugnazioni e di confermare le sentenze del Tribunale. Questo non ha commesso alcun errore di diritto.

La Commissione ha un ampio potere di indagine che le permette di richiedere tutte le informazioni di cui ha bisogno; l’obbligo di motivazione le impone di indicare l’oggetto dell’indagine e i sospetti che vuole verificare, senza dover dimostrare la pertinenza individuale di ogni documento richiesto. Secondo l’interpretazione dell’avvocato generale, il Tribunale dell’Ue ha correttamente confermato la legittimità delle decisioni della Commissione.

“Il Tribunale – informa una nota – ha stabilito, senza travisamenti, che la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che i documenti così individuati potessero contribuire alla verifica delle presunte infrazioni, nonostante la presenza di numerosi documenti non pertinenti”.

La Commissione ha un margine di discrezionalità nella scelta delle tecniche di indagine e il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel dichiarare che la Commissione “poteva richiedere documenti misti, vale a dire documenti contenenti sia dati personali sia altre informazioni, senza ricorrere alla procedura della virtual data room, poiché tale trattamento è inerente alle sue funzioni di interesse pubblico in materia di concorrenza”.

Il controllo di proporzionalità è stato correttamente applicato perché i documenti citati da Meta “non contengono dati sensibili e l’accesso della Commissione è strettamente limitato e regolamentato, senza interferenze sproporzionate nella vita privata”.

Queste le conclusioni dell’avvocato generale e la soluzione giuridica proposta alla Corte di giustizia, che dovrà ora deliberare.