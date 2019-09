L’Europa scende in spiaggia insieme ai Puffi per ripulire coste e mare dai rifiuti

L’Unione europea, insieme alle Nazioni Unite e ai Puffi come testimonial, organizza decine di eventi in tutto il mondo per ripulire le spiagge. È la campagna #EUBeachCleanUp

Ripulire spiagge e coste dai rifiuti. Cotton fioc, residui di plastica di tutti i tipi, posate usa e getta, bottiglie e cannucce: sono purtroppo tonnellate i rifiuti che si accumulano sulle spiagge e nei mari. E da qui al 2050 in mare ci potrebbe essere più plastica che pesci. Da questo allarme, condiviso da istituzioni e associazioni ambientaliste, prendono le mosse l’Unione europea, le Nazioni Unite e… i Puffi. Sono infatti loro, gli amatissimi ometti blu, i testimonial della campagna europea #EUBeachCleanUp per oceani e spiagge pulite.

#EUBeachCleanUp

In Europa, e in tutto il mondo, il personale della Ue insieme alle comunità locali si impegnerà in una giornata dedicata a ripulire le spiagge dai rifiuti marini. La campagna, lanciata ad agosto e che proseguirà per tutto ottobre, avrà la sua giornata principale in sabato 21 settembre, in occasione della Giornata internazionale della pulizia delle coste, quando ci saranno iniziative in oltre 80 paesi.

«I numerosi eventi #EUBeachCleanUp in calendario nelle prossime settimane – spiegano dalla Commissione europea – contribuiranno a liberare mari e coste da tonnellate di rifiuti, che verranno trasportati agli impianti locali di smaltimento».

Gli eventi sono organizzate dalle rappresentanze dell’UE e dagli uffici dell’ONU in tutto il mondo, con la collaborazione di autorità locali, scuole, ong e imprese, e puntano a coinvolgere soprattutto bambini e giovani, unendo l’obiettivo di sensibilizzare al tema (anche attraverso la presenza sui social media) e di impegnarsi nel gesto concreto di scendere in spiaggia e raccogliere i rifiuti.

«Le politiche messe in atto dall’Unione europea per combattere l’inquinamento marino sono tra le più ambiziose al mondo – ha detto Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca – Insieme alle Nazioni Unite ci battiamo per oceani più puliti e più sani, in linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell’ONU. Quest’anno possiamo contare su un nuovo alleato, i Puffi. Blu, coraggiosi e irresistibili per grandi e piccini, sono i partner perfetti per questa campagna».

We are cleaning up beaches around the world! Do you want to get involved? Join our #EUBeachCleanup events: 20|9 🇱🇰 🇺🇦 🇮🇱 🇧🇧 🇪🇨 🇳🇿

21|9 🇹🇱 🇧🇯 🇬🇷 🇲🇬 🇷🇺 🇲🇹 🇪🇸 🇦🇱 🇿🇲 🇩🇿 🇬🇲 🇱🇷 🇮🇪 🇻🇪 🇺🇸 🇵🇾 🇨🇷 🇹🇹 🇮🇹 🇵🇪 🇲🇽 🇸🇻 🇲🇻 More info: https://t.co/JDIt9codYh #ICC pic.twitter.com/RnFt7lhjoL — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 19, 2019

Gli eventi a Roma

In Italia l’appuntamento è a Ostia e sulle rive del Tevere. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea è intervenuta patrocinando “Ostia acchiappa la plastica”, evento organizzato da Retake Roma a Ostia sabato 21 settembre. Si parte alle 15 dalla pineta di Castel Fusano (viale Mediterraneo) e poi ci si divide in due squadre: la squadra blu si occuperà della spiaggia e della costa, mentre la squadra verde raccoglierà i rifiuti in strada e nella pineta. Domenica 22 settembre l’appuntamento è invece lungo le rive del Tevere, alle 9 insieme ai volontari di Legambiente nell’ambito della campagna “Puliamo il mondo”, per raccogliere i rifiuti nell’area vicino a Ponte Milvio.