LIFE, la Ue investe oltre 380 milioni in 133 progetti per transizione verde, natura, biodiversità

La Commissione ha concesso oltre 380 milioni di euro a 133 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma LIFE per ambiente e clima

Tutela della natura e della biodiversità, riciclo, economia circolare, resilienza e mitigazione dei cambiamenti climatici, energia pulita: sono tanti i campi sui quali spaziano i 133 nuovi progetti in tutta Europa presentanti e finanziati nell’ambito del programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. La Commissione europea investirà oltre 380 milioni di euro per i nuovi progetti volti a sostenere la transizione verde in tutta Europa.

L’importo stanziato, fa sapere Bruxelles, rappresenta oltre la metà del fabbisogno totale di investimenti di 574 milioni di euro per questi progetti. Il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privato, imprese e organizzazioni della società civile.

LIFE per il Green Deal e la biodiversità

I progetti LIFE contribuiscono agli obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green Deal europeo nonché all’obiettivo dell’Ue di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.

“Questo investimento avrà un impatto duraturo sul nostro ambiente, sull’economia e sul benessere di tutti gli europei”, afferma ancora la Commissione europea.

I progetti riguarderanno tutti i settori del programma LIFE.

Nel dettaglio, verranno mobilitati 143 milioni di euro (di cui 74 milioni forniti dall’UE) per contribuire all’economia circolare e migliorare la qualità della vita, con 26 progetti volti a ridurre l’uso dell’acqua, i rifiuti industriali e domestici, l’inquinamento atmosferico e acustico, nonché a promuovere la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Quasi 216 milioni di euro (144,5 milioni di contributo dell’UE) andranno a 25 progetti in materia di natura e biodiversità volti a ripristinare gli ecosistemi e gli habitat di acqua dolce, marini e costieri; migliorare lo stato di conservazione di uccelli, insetti, rettili, anfibi e mammiferi.

Ancora: circa 110 milioni di euro (quasi 62 milioni di contributo dell’UE) verranno destinati a 23 progetti per la resilienza ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la governance e l’informazione. Ci saranno infine 105 milioni di euro (99 milioni di contributo dell’UE) per la governance e le soluzioni di mercato per accelerare la transizione verso l’energia pulita, destinati a 59 progetti.

Fra i progetti che coinvolgeranno l’Italia, ad esempio, si segnala LIFE GRAPhiREC da 7,5 milioni di euro, che mira a riciclare la grafite dai rifiuti di batterie in Italia. Si prevede che genererà 23,4 milioni di euro di ricavi e risparmierà 25 milioni di euro di costi di produzione. IMAGE LIFE e LIFE VINOSHIELD fanno invece parte dei progetti di resilienza e mitigazione dei cambiamenti climatici annunciati oggi. Con un budget combinato di 6,8 milioni di euro, i progetti in corso in Spagna, Francia e Italia aiuteranno i vigneti di fama mondiale e la produzione di formaggi famosi come il Parmigiano Reggiano, il Camembert de Normandie e il Roquefort a diventare più resistenti all’impatto di eventi meteorologici estremi. I progetti illustrano le risposte sul modo migliore in cui l’intera industria agricola europea può adattarsi ai cambiamenti climatici e alla scarsità d’acqua.

