venerdì 27 Febbraio 2026

“Tutta un’altra Europa”: a Bruxelles il confronto del Pd sui dossier Ue (TotalEU su Youtube)

“Tutta un’altra Europa”: a Bruxelles il confronto del Pd sui dossier Ue

A Bruxelles l’evento “Tutta un’altra Europa” della delegazione Pd. Il servizio di TotalEU

27 Febbraio 2026 Redazione

Oltre 200 rappresentanti di imprese, sindacati, ONG e associazioni si sono riuniti per confrontarsi sui temi che la delegazione Pd punta a portare nel dibattito al Parlamento europeo. All’evento “Tutta un’altra Europa: una serata italiana” hanno preso parte la segretaria del Pd Elly Schlein in videocollegamento e la presidente del gruppo Socialisti e Democratici Iratxe García Pérez. All’apertura è intervenuto anche l’ambasciatore Vincenzo Celeste.

 

 

A Bruxelles “Tutta un’altra Europa” della delegazione PD ha riunito il sistema Italia per un confronto diretto con chi lo rappresenta nelle istituzioni UE. Sul tavolo i dossier contano nei prossimi mesi: competitività, transizione, industria, agricoltura. 

Ti potrebbe interessare…

Legge sulla caccia, oltre 400 mila firme contro la riforma

27 Febbraio 2026 Redazione

Disastri nei trasporti, Autorità propone piano di assistenza alle famiglie

27 Febbraio 2026 Redazione
Biometano prodotto da scarti agricoli, Legambiente: una risorsa strategica

Biometano prodotto da scarti agricoli, Legambiente: una risorsa strategica

27 Febbraio 2026 Redazione

Parliamone ;-)