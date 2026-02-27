“Tutta un’altra Europa”: a Bruxelles il confronto del Pd sui dossier Ue

Oltre 200 rappresentanti di imprese, sindacati, ONG e associazioni si sono riuniti per confrontarsi sui temi che la delegazione Pd punta a portare nel dibattito al Parlamento europeo. All’evento “Tutta un’altra Europa: una serata italiana” hanno preso parte la segretaria del Pd Elly Schlein in videocollegamento e la presidente del gruppo Socialisti e Democratici Iratxe García Pérez. All’apertura è intervenuto anche l’ambasciatore Vincenzo Celeste.

A Bruxelles “Tutta un’altra Europa” della delegazione PD ha riunito il sistema Italia per un confronto diretto con chi lo rappresenta nelle istituzioni UE. Sul tavolo i dossier contano nei prossimi mesi: competitività, transizione, industria, agricoltura.