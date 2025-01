Bonus elettrodomestici, incentivo fino a 200 euro

Rimborso del 30% sul costo di acquisto degli elettrodomestici, con un contributo minimo di 100 euro che può salire a 200 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25 mila euro. Ma il bonus elettrodomestici varrà per un solo elettrodomestico. È quanto prevede la Legge di Bilancio 2025 che, come annunciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha istituito il Bonus Elettrodomestici.

“Si tratta – spiega oggi Codici – di un incentivo dedicato all’acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica, prodotti in Europa, con la sostituzione contestuale di apparecchi meno performanti. L’obiettivo è duplice: da una parte si punta a sostenere lo sviluppo industriale, dall’altra a promuovere la transizione green, incentivando l’efficienza energetica domestica e uno smaltimento corretto degli apparecchi sostituti, importante anche in ottica riciclo”.

Come funzionerà? La dotazione iniziale del fondo è di 50 milioni di euro e l’obiettivo è promuovere un comparto attualmente in crisi con la sostituzione verso modelli più efficienti, che dovranno essere almeno di classe B o superiore, e prodotti in Europa.

Spiega Fanpage: “Sebbene l’incentivo sia stato annunciato, le modalità operative saranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, presumibilmente entro marzo. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà chiarire requisiti specifici, procedure di richiesta e tempistiche: per questo si prevede l’introduzione di un click-day per gestire le domande, con il rischio che i fondi possano esaurirsi rapidamente”.

Cosa si sa del Bonus elettrodomestici

Il Bonus elettrodomestici, ricorda Codici, è valido per l’anno 2025.

Una riformulazione alla manovra economica ha previsto un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il contributo sarà concesso fino al 30% del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per elettrodomestico, elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Ogni nucleo familiare potrà richiedere l’incentivo per un solo elettrodomestico.

Un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definirà nelle prossime settimane i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Procedure e tempistiche per richiedere il Bonus non sono ancora definite. Bisognerà dunque aspettare.

