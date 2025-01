Chatbot DeepSeek, il Garante Privacy blocca il software di intelligenza artificiale

Il Garante Privacy ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e di Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società cinesi che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek.

Si tratta del software di intelligenza artificiale relazionale progettato per comprendere ed elaborare le conversazioni umane. Il software, introdotto di recente sul mercato mondiale, in pochi giorni è stato scaricato da milioni di persone.

DeepSeek, la vicenda

Come spiegato dal Garante in una nota, “il provvedimento di limitazione a tutela dei dati degli utenti italiani fa seguito alla comunicazione ricevuta dalle società, il cui contenuto è stato ritenuto del tutto insufficiente“.

Il Garante Privacy italiano, infatti, ha inviato una richiesta di informazioni alle società che forniscono DeepSeek, chiedendo, in particolare, “di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina”.

Il Garante Privacy, inoltre, ha chiesto “che tipo di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema di intelligenza artificiale e, nel caso in cui i dati personali siano raccolti attraverso attività di web scraping, di chiarire come gli utenti iscritti e quelli non iscritti al servizio siano stati o vengano informati sul trattamento dei loro dati”.

“Contrariamente a quanto rilevato dall’Autorità – spiega il Garante – le società hanno dichiarato di non operare in Italia e che ad esse non è applicabile la normativa europea“. L’Autorità, pertanto, oltre a disporre la limitazione del trattamento, ha contestualmente aperto un’istruttoria.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!