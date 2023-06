Consiglio dei Ministri, prorogate misure energia e approvato decreto per la ricostruzione post alluvione

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha prorogato le misure per l’energia e approvato il decreto per la ricostruzione post alluvione. Il generale Figliuolo sarà Commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna. Fabio Panetta guiderà la Banca d’Italia dal 1° novembre

Dal Consiglio dei Ministri di ieri arriva il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione e la scelta di Fabio Panetta per la guida della Banca d’Italia, a partire dal 1° novembre, all’indomani della scadenza dell’attuale mandato di Ignazio Visco.

“Questa sera il Consiglio dei Ministri ha approvato importanti provvedimenti in diversi ambiti: dal decreto legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada, alla costituzione di un modello unico per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, fino alla definizione della struttura commissariale per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana, che sarà guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Inoltre sono state prorogate le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in ambito energetico. Avanti così, con misure concrete per la Nazione”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sintetizzato i provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei Ministri.

Energia elettrica e gas

Il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi. Per contrastare l’aumento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas, si prevede la proroga anche per il terzo trimestre 2023, delle seguenti misure:

bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli);

(per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli); riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;

usato per combustione per usi civili e industriali; azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Ricostruzione dopo calamità naturali

Il CdM ha approvato un decreto-legge e un disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità.

Il decreto-legge (Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023) disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito dall’alluvione a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Viene istituito il Fondo per la ricostruzione e nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il disegno di legge sulla ricostruzione post calamità, all’esame preliminare, definisce procedure e misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi a calamità. Prevede, tra l’altro, che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo “stato di ricostruzione”, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. Dopo la deliberazione, spiega la nota ufficiale di Palazzo Chigi, viene nominato un Commissario straordinario che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti. Il Commissario “coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

Oltre alle modifiche al Codice della Strada, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di Fabio Panetta a Governatore della Banca d’Italia, con decorrenza a partire dal 1° novembre 2023. Il provvedimento di nomina sarà quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!