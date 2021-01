Default, se lo conosci lo eviti. Al via la campagna di MDC e U.Di.Con

Dal 1° gennaio 2021 sono operative a tutti gli effetti le nuove regole per la definizione di “controparte inadempiente” (default), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea. Per aiutare i consumatori a comprendere le nuove disposizioni europee, il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha lanciato la campagna informativa “Il DEFAULT, se lo conosci lo eviti!”.

L’iniziativa è realizzata insieme ad Unione per la Difesa dei Consumatori (U.Di.Con), ed in collaborazione con UniCredit nell’ambito di “Noi&Unicredit”, la partnership fra la banca e 14 associazioni dei consumatori avviata nel 2005. Le due associazioni sono impegnate da anni nella diffusione di una cultura di informazione e assistenza finanziaria, nonché nella consulenza su temi di sovraindebitamento ed esdebitamento (L. 3/2012).

Cosa si intende per default?

Come spiega la pagina del progetto dedicata, in presenza di uno sconfinamento per un ammontare superiore contemporaneamente a 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese e all’1% del totale delle esposizioni verso la banca, che si protragga per oltre 90 giorni consecutivi, le banche dovranno procedere alla classificazione in default del privato o dell’impresa.

Inoltre, rispetto al passato, non potranno essere utilizzati margini disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati.

Gli obiettivi della campagna

Obiettivo della campagna “Il DEFAULT, se lo conosci lo eviti!” è quello di sensibilizzare gli utenti rispetto alle novità introdotte e alle loro conseguenze, per aiutarli a evitare situazioni di default e a fronteggiare eventuali criticità finanziarie.

Il progetto si propone, dunque, di aiutare in modo concreto i cittadini che si trovano ad affrontare situazioni economiche difficoltose, anche attraverso azioni volte ad evitare l’inadempienza delle obbligazioni assunte nei confronti degli istituti di credito.

Evitare il default, le iniziative

La campagna prevede, dunque, la realizzazione di numerose iniziative volte a fornire un’informativa semplice e accessibile, in particolare alle categorie più deboli e a rischio esclusione, come pensionati, giovani, lavoratori precari.

Tra queste, la produzione e diffusione di strumenti informativi multimediali: una guida digitale “Il Default, se lo conosci lo eviti!”, video-tutorial e video pillole informative, articoli di approfondimento e l’istituzione di info-point – presso le sedi territoriali delle AACC partner – dove esperti delle AACC, appositamente formati grazie a Webinar tenuti da esperti interni e di UniCredit, forniranno informazioni, chiariranno dubbi e analizzeranno casi specifici.

Il progetto prevede, inoltre, campagne mirate sui canali social e media delle AACC partner e la collaborazione di Help Consumatori (HC) nella realizzazione di newsletter, interviste, articoli e servizi su notiziari quotidiani. Con l’obiettivo di raggiungere un ampio pubblico di utenti e stakeholders (tra cui rappresentanti dell’associazionismo consumerista, Autorità di regolamentazione, Ministeri, associazioni di impresa e grandi aziende).