Domani il Premio Dona, all’artista Jago e a Marco Carrara l’edizione 2023

Saranno l’artista e scultore Jago, (pseudonimo di Jacopo Cardillo) e il giornalista Marco Carrara ricevere il Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, edizione 2023. È quanto rende noto l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), promotrice dell’evento, giunto alla sua diciassettesima edizione. Appuntamento a domani 29 novembre, alle ore 9.00 al Museo dell’Ara Pacis di Roma.

Premio Dona, qualche anticipazione

“La rigenerazione passa attraverso l’arte e la comunicazione in questa diciassettesima edizione – afferma il Presidente di UNC, Massimiliano Dona – il nostro Consiglio Direttivo ha attribuito il “Premio Vincenzo Dona” all’artista e scultore Jago perché rappresenta a pieno l’ideale di trasformazione e rinascita, non solo con le sue opere che partono da una materia grezza per diventare messaggio universale, ma anche per la sua comunicazione che contribuisce a favorire l’accesso dei più giovani all’arte.”

Anche il Premio per la stampa andrà a chi ogni giorno si rivolge ai giovani (e non solo). “Il lavoro di Marco Carrara, giornalista di Agorà e Timeline – commenta Dona – è importantissimo perché riesce a parlare a tutti, giovani e meno giovani, di attualità, innovazione e cambiamento, dimostrando che è possibile intrecciare la televisione tradizionale ai social media per fare informazione di servizio e migliorare la società.”

Come da tradizione, il Consiglio Direttivo di Unc ogni anno assegna anche un riconoscimento per la migliori tesi di laurea in materia di tutela dei consumatori. I premiati di quest’anno sono: Giulia Anzelmo dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Lorenzo Ruffilli dell’Università degli studi di Milano.

