Isee 2025, Inps: DSU Mini precompilata si può presentare dall’App

Da gennaio è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata direttamente dalla nuova App INPS Mobile. La novità arriva a pochi giorni dal rilascio della versione 4.0 dell’applicazione per smartphone dell’Istituto.

“Nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Istituto per l’attuazione del PNRR e mirate a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in logica multicanale, nell’App INPS Mobile il servizio “ISEE” è stato arricchito con la nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” che consente di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata”, si legge nel messaggio dedicato dell’Inps.

“Passo avanti verso la semplificazione”

Il modello DSU Mini nel 2024 è stato utilizzato da circa 5 milioni di nuclei familiari, più del 50% del totale delle dichiarazioni attestate, spiega una nota stampa dell’Inps, e può essere utilizzato nella gran parte delle situazioni in cui è richiesta l’ISEE.

«Il nuovo servizio per la presentazione della DSU, molto utilizzato per accedere a tante prestazioni di welfare, è un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione – afferma il presidente dell’INPS, Gabriele Fava – Vogliamo fare dell’App, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi servizi e notizie sempre aggiornate, uno strumento per facilitare e migliorare il rapporto con l’Istituto, così come avviene per quella delle banche».

Il modello DSU Mini può essere utilizzato nella gran parte delle situazioni. In alcuni casi il modello MINI non è sufficiente; in particolare non può essere presentato quando ricorre una delle seguenti situazioni: richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi; esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

Per utilizzare il servizio occorre installare l’app INPS Mobile sul proprio smartphone o tablet e dalla home page accedere al menù Servizi > ISEE e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.

L’App “INPS Mobile” è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple ed è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

