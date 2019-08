La scuola sta per iniziare e per studenti e genitori è il momento di cominciare riempire zaini e astucci di tutto il necessario per affrontare il nuovo anno di compiti e interrogazioni. Una spesa che può arrivare a pesare parecchio sulle finanze delle famiglie ma che può essere considerevolmente ridotta se si sceglie di acquistare sul canale online.

“Sappiamo come i bambini in particolar modo siano molto legati ad astucci, zaini e diari dei cartoni animati o di personaggi Disney ed è importante sapere che per risparmiare non è necessario prendere prodotti sottomarca o “generici”. Semplicemente utilizzando la comparazione prezzi, e monitorando l’andamento dei costi, si possono ottenere grandi sconti, senza dover rinunciare a nulla e soprattutto con il minimo sforzo”, ha commentato Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia.

Secondo idealo – portale internazionale di comparazione prezzi– acquistando online ad agosto e settembre tutto l’occorrente per la scuola, è possibile risparmiare fino al -33,3% rispetto allo stesso acquisto effettuato in un altro periodo dell’anno. Tra i prodotti maggiormente scontati vi sono gli zaini scuola, che online possono essere acquistati fino al 40,1% in meno.

Se si vuole ottenere il massimo risparmio possibile, settembre è il mese migliore per fare scorta di materiale scolastico, il meno conveniente è invece gennaio.

Gli zaini: il simbolo della scuola per eccellenza

Gli zaini per la scuola, che i più piccoli scelgono dei loro cartoni animati preferiti o delle loro squadre del cuore mentre i più grandi di brand che hanno fatto la storia dello zaino, sono uno dei prodotti che forse più di tutti rappresenta l’infanzia e l’adolescenza. Analizzando l’interesse degli e-consumer italiani, gli zaini vengono cercati per il 46,3% da genitori tra i 35 e i 44 anni (46,3%), seguono poi i 25-34enni (20,7%) e i 45-54enni (17,8%).

La maggior parte delle persone vorrebbe spendere tra i 25 e 50 euro per l’acquisto di uno zaino scuola: si tratta di circa il doppio degli utenti disposti a pagare tra 50 e 100 euro.

Gli strumenti musicali: dal flauto alla pianola

Sempre più spesso, nelle scuole di ogni ordine e grado, è compresa qualche ora settimanale dedicata all’apprendimento di uno strumento musicale come il flauto, la keyboard o ancora la chitarra.

Che si frequenti la scuola o che si sia interessati più in generale a questi strumenti, il canale online offre risparmi massimi medi del -31,4%. Nel dettaglio, per un flauto si può risparmiare il -53,1%, per una chitarra il -43,1% e per una keyboard il -18,5%.

Notebook e tablet: device sempre più presenti nelle scuole digital

Sempre più spesso nelle scuole ci si avvale per l’apprendimento anche di notebook o tablet, a volte utilizzando anche e-book reader.

Secondo idealo, per queste tre categorie di prodotti, è possibile risparmiare online, verificando però prima qual è il mese più conveniente: notebook -13,6% acquistando a dicembre, tablet -15,7% acquistando ad agosto e e-book reader -12,6% effettuando l’acquisto a novembre. In generale, il mondo dell’informatica presenta importanti opportunità di risparmio massimo medio a dicembre: -28,5% se si acquista in quel mese.