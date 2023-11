Settimana bianca: i consigli di Altroconsumo per risparmiare sulla neve

La vacanza in montagna spesso non è accessibile per tutti. Secondo l’indagine di Altroconsumo, per risparmiare bisogna scegliere il Friuli-Venezia Giulia

Quanto costa la settimana bianca? Altroconsumo ha indagato il costo per passare la settimana bianca (periodo che va dal 30 dicembre al 6 gennaio) in sette rinomate località alpine, tra le mete più gettonate dagli sciatori, considerando soggiorno, skipass e viaggio. Ecco cosa è emerso dall’indagine (qui l’indagine completa).

Settimana bianca, i costi

Secondo quanto emerso dall’indagine di Altroconsumo, per una vacanza sulla neve a Capodanno in due persone si deve preventivare una spesa media da poco più di 1.500 euro a oltre 4.500 euro.

Come lo scorso anno, per risparmiare bisogna scegliere il Friuli-Venezia Giulia, in particolare Tarvisio, che consente di spendere quasi il 50% in meno rispetto alla media dei costi delle destinazioni considerate. Tarvisio è anche una delle destinazioni con gli aumenti più contenuti, 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022-23.

Una settimana bianca per due persone a Tarvisio può costare in media 1.595 euro, quasi 3.000 euro in meno di una vacanza a Cortina dove si arriva a pagare 4.566 euro in due. Se Cortina era già la più cara l’anno scorso fra le località sciistiche, quest’anno è ancora più inavvicinabile visto gli aumenti del 46% nella spesa per l’alloggio (quasi il doppio della media degli aumenti di costo delle altre città). Seguono, tra le meno care, Champoluc, con una media di 2.235 euro, e Vigo di Fassa, in Alto Adige, dove si spende una media di 2.306 euro.

“La vacanza in montagna spesso non è accessibile a tutti – commenta Altroconsumo. – Inoltre, secondo il monitoraggio, su 29 stazioni sciistiche in tutto il territorio nazionale, il prezzo dello skipass giornaliero ha subito un aumento medio del 7,4%, mentre il settimanale (5 giorni) addirittura del 9,3%”

Alcuni consigli pratici per ridurre i costi dell’attività sportiva invernale

Altroconsumo ha selezionato, quindi, alcuni consigli pratici per ridurre i costi dell’attività sportiva invernale:

Acquistare lo skipass solo per i giorni e le ore in cui si va a sciare . Esistono anche formule a ore o mezza giornata.

. Esistono anche formule a ore o mezza giornata. In alcune località, se si acquista lo skipass online , si ha diritto allo sconto del 5/10% . È utile verificare prima se sono presenti promozioni sul sito del comprensorio.

, si ha diritto allo . È utile verificare prima se sono presenti promozioni sul sito del comprensorio. Al di fuori dei periodi considerati di picco (Natale, Carnevale in primis) e in settimana si spende meno e ci si gode di più le piste perché sono meno affollate.

e ci si gode di più le piste perché sono meno affollate. A volte gli hotel offrono sconti per gli impianti di risalita o pacchetti all-inclusive che possono essere più convenienti.

che possono essere più convenienti. Viaggiando in gruppo o con uno sci club si possono ottenere sconti sugli skipass.

o con uno sci club si possono ottenere sconti sugli skipass. Normalmente intorno a fine gennaio albergatori e gestori di impianti propongono degli sconti .

. Alcune app che servono per saltare la coda, come ad esempio My pass Sky, permettono allo sciatore di pagare gli impianti solo per il tempo effettivamente utilizzato . Non funzionano per tutti gli impianti ma può essere interessante verificare.

. Non funzionano per tutti gli impianti ma può essere interessante verificare. Acquistando i biglietti direttamente sui siti di alcune località sciistiche è possibile ottenere anche il 20/30% di sconto a seconda delle giornate . In alcuni casi è necessario acquistare un tesserino/badge, come ad esempio Snowit, che funzionerà anche da skipass.

. In alcuni casi è necessario acquistare un tesserino/badge, come ad esempio Snowit, che funzionerà anche da skipass. Tesserandosi alla federazione FISI si può ottenere lo sconto fino al 50% per gli skipass.

si può ottenere lo sconto fino al 50% per gli skipass. Spesso nelle giornate di bassa stagione vengono proposte offerte per bambini e ragazzi, in alcuni casi anche gratis con un adulto (verificare nei siti delle località turistiche).