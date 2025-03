Sinistri multipli, Assoutenti denuncia i continui rimpalli di responsabilità tra compagnie assicurative

Assoutenti interviene oggi in tema di Rc auto e sinistri multipli, ossia gli incidenti stradali che coinvolgono in un singolo episodio più di due veicoli.

Secondo quanto segnalato dall’associazione, ci troviamo davanti a una “situazione insostenibile, che vede spesso gli automobilisti intrappolati in continui rimpalli di responsabilità tra compagnie assicurative e costretti a lunghi ed estenuanti contenziosi per ottenere i risarcimenti dovuti”.

Assoutenti denuncia, quindi, una “situazione ormai fuori controllo”, in cui – spiega il presidente Gabriele Melluso – le compagnie interpretano verbali e accertamenti in modo arbitrario e strumentale, negando risarcimenti chiaramente dovuti e violando apertamente l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni”.

“Non è più tollerabile l’immobilismo dell’Ivass che, nonostante le ripetute segnalazioni, non è intervenuta per imporre il ripristino degli accordi associativi tra imprese assicuratrici, che garantivano un tempestivo risarcimento ai danneggiati non responsabili – afferma Melluso. – Questo atteggiamento provoca vere e proprie tragedie, specialmente nei casi di sinistri con lesioni gravi, perché al dramma già subito dalle vittime si aggiunge quello della negazione o del ritardo dei risarcimenti.”