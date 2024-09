Vendite al dettaglio, Istat: a luglio più 1% in valore e più 0,1% in volume su base annua

Vendite al dettaglio: a luglio 2024 aumentano dell’1% in valore su base tendenziale ma solo dello 0,1% in volume. Vendite beni alimentari, meno 0,7% in volume

Vendite al dettaglio, Istat: a luglio più 1% in valore e più 0,1% in volume (Foto Pixabay)

A luglio 2024 le vendite al dettaglio aumentano su base annua dell’1% in valore ma solo dello 0,1% in volume. Nel confronto mensile le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva sia in valore (+0,5%) sia in volume (+0,3%). Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+0,5% in valore e +0,4% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (+0,6% in valore e +0,2% in volume).

“A luglio 2024, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio registrano un aumento sia in valore sia in volume per entrambi i settori merceologici – commenta l’Istat – Anche su base annua si evidenzia una variazione positiva, che tuttavia interessa principalmente il valore delle vendite; il volume, infatti, registra nel complesso una sostanziale stazionarietà, con un calo delle vendite dei beni alimentari”.

I dati sulle vendite al dettaglio diffusi oggi dall’Istat evidenziano infatti che, nel confronto annuale, a luglio 2024 le vendite al dettaglio aumentano dell’1,0% in valore e dello 0,1% in volume. Le vendite dei beni alimentari sono in crescita dello 0,3% in valore e in calo dello 0,7% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari crescono sia in valore sia in volume (rispettivamente +1,4% e +0,6%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, l’aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+6,0%), mentre registrano il calo più consistente Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-1,7%). Rispetto a luglio 2023, infine, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione (+0,8%), le imprese operanti su piccole superfici (+1,0%) e il commercio elettronico (+4,1%), mentre calano le vendite al di fuori dei negozi (-0,3%).

