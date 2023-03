Il Toblerone perde l’immagine del Cervino sulla confezione

Il cioccolato Toblerone perde l’immagine del Cervino sulla confezione. È quanto annunciato alla BBC dalla Mondelez International, ora proprietaria del marchio. Le regole sullo “Swissness” impongono che alcuni prodotti non possano usare simboli nazionali se non sono realizzati esclusivamente in Svizzera

Il cioccolato Toblerone “perde” l’immagine del Cervino sulla confezione. Secondo le leggi svizzere, la celebre barretta di cioccolato dovrà eliminare l’iconica vetta del Cervino dalla sua confezione quando sposterà parte della sua produzione in Slovacchia. Le regole sulla “Swissness” impongono infatti che alcuni prodotti non possano utilizzare simboli nazionali se non sono realizzati esclusivamente realizzati in Svizzera.

Toblerone rimane senza la vetta del Cervino

Toblerone rimuoverà dunque la vetta del Cervino dalla sua confezione quando una parte della produzione di cioccolato verrà trasferita dalla Svizzera alla Slovacchia. La barretta di cioccolato a forma di piramide, che rispecchia il picco alpino, subirà un rinnovamento dell’etichettatura e includerà la firma del suo fondatore. E l’immagine della montagna verrà sostituita da una vetta più generica. È quanto dichiarato alla BBC dalla multinazionale americana Mondelez International, ora proprietaria del marchio.

La modifica è dettata dalle severe regole sul Made in Switzerland introdotte nel 2017.

“Dal 2017 si applicano regole severe sulla “Swissness” – si legge sulla BBC – Queste prevedono che i simboli nazionali non possono essere utilizzati per promuovere prodotti a base di latte che non siano fabbricati esclusivamente in Svizzera. Per gli altri alimenti crudi la soglia è almeno dell’80%”.

In una dichiarazione alla BBC, Mondelez ha affermato che sta spostando parte della produzione al di fuori del paese per «rispondere all’aumento della domanda in tutto il mondo e far crescere il nostro marchio Toblerone per il futuro». Secondo la Mondelez, la nuova confezione includerà un «nuovo carattere tipografico e logo Toblerone distintivi che traggono ulteriore ispirazione dagli archivi Toblerone e dall’inclusione della firma del nostro fondatore, Tobler».

Il Toblerone non si potrà più dire “prodotto in Svizzera” ma solo “nato in Svizzera”.

