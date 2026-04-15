Donazione degli organi, parte la nuova campagna del Ministero Salute

“Dai voce al tuo sì. Scegli di donare” è la nuova campagna nazionale di informazione sulla donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti

Parte la nuova campagna sulla donazione degli organi. Nel momento del rinnovo della carta d’identità si può esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Ma molti non lo sanno, lo scoprono solo allo sportello, e l’effetto “sorpresa” ha un impatto per lo più negativo (la maggioranza si oppone). “Dai voce al tuo sì. Scegli di donare” è la nuova campagna nazionale di informazione sulla donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti in collaborazione con le associazioni di settore.

Il nuovo spot della campagna è stato presentato oggi in vista del 19 aprile, Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Il protagonista è l’attore e doppiatore Luca Ward, protagonista dello spot dal titolo “Dai voce al tuo sì. Scegli di donare”.

Quando si rinnova la carta d’identità

Secondo una recente indagine realizzata da Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti, quasi il 40% di chi rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello del Comune di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. L’effetto “sorpresa” è tanto, mentre la scelta dovrebbe essere più consapevole.

Un cittadino su due decide infatti al momento cosa dichiarare. E, spiega il Ministero della Salute, “proprio le decisioni prese all’ultimo minuto risultano quelle più esposte al rifiuto o alla mancata espressione della volontà: il 58% di chi ha detto no lo ha deciso proprio davanti allo sportello, così come quasi l’80% di chi si è astenuto”.

Dall’esigenza di informare i cittadini nasce dunque lo spot “Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare” che mostra le conseguenze concrete di una scelta dichiarata in vita, che permette ad altre persone di riprendere studi e lavoro e sperare nel futuro. “Negli ultimi 25 anni, proprio grazie alla scelta positiva di migliaia di donatori, in Italia sono stati eseguiti oltre 80.000 trapianti – prosegue il Ministero – Oggi, però, sono ancora oltre 8mila le persone in attesa di un organo: per questo è necessario continuare a promuovere la cultura della donazione”.

Il lancio dello spot avviene in occasione della Giornata nazionale per la donazione degli organi, in programma domenica 19 aprile: due le settimane di programmazione previste, dal 12 al 25 aprile, su tutte le reti televisive nazionali e su moltissime emittenti locali, oltre che su tutti i principali siti di informazione online. Oltre al video, lo spot sarà diffuso anche in versione radiofonica sulle principali stazioni nazionali e locali.