mercoledì 4 Marzo 2026

Farmaci contraffatti, maxi operazione Shield VI (Foto Europol)

Farmaci contraffatti, maxi operazione Shield VI: sequestrati medicinali illeciti e sostanze dopanti per 33 milioni di euro

Maxi operazione europea Shield VI coordinata da Europol: sequestrati in 30 paesi europei migliaia di farmaci contraffatti e sostanze dopanti per un valore di 33 milioni di euro, scoperti laboratori clandestini e traffico di ossicodone con ricette false. In Italia le operazioni guidate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

4 Marzo 2026 Sabrina Bergamini

Farmaci contraffatti, sostanze dopanti, integratori alimentari illeciti, potenti oppioidi: il circuito dei medicinali contraffatti è sempre più ampio e il loro commercio nell’UE è in aumento, con un costo enorme per i singoli e la società e forti rischi per la salute dei cittadini. La nuova operazione Shield VI, un’iniziativa globale contro il traffico di farmaci contraffatti e usati in modo improprio e illegale, ha riunito forze dell’ordine, autorità giudiziarie, doganali, mediche e antidoping di 30 paesi fra aprile e novembre 2025. Coordinata dall’Europol, i risultati dell’attività sono imponenti e allo stesso allarmanti.

L’operazione si è concentrata su medicinali contraffatti e falsificati, sul traffico di steroidi anabolizzanti-androgeni e altre sostanze dopanti, su integratori alimentari e sportivi illegali e su prodotti sanitari e dispositivi medici contraffatti.

Sequestri per 33 milioni di euro fra pillole, fiale, compresse

Complessivamente Shield VI nei diversi paesi europei ha permesso di individuare 5 laboratori clandestini e 10 centri di assemblaggio illegali. Ha fatto indagini su 43 organizzazioni criminali.

La maxi operazione ha portato al sequestro di migliaia di medicinali, materie prime e prodotti dopanti di vario genere, per un totale di oltre 10 milioni di unità di farmaci e preparati dopanti, in varie forme farmaceutiche (pillole, compresse, fiale, polveri, liquidi) nonché dispositivi medici e integratori alimentari per un valore commerciale complessivo di circa 33 milioni di euro.

Sono state deferite alle autorità giudiziarie 3354 persone e avviate 907 indagini. L’attività antidoping ha portato al controllo di circa 11 mila atleti fra “in” e “out” competition. Migliaia anche i sequestri di sostanze dopanti.

Le minacce per la salute

L’operazione Shield VI, informa Europol, ha evidenziato diverse minacce alla salute pubblica, tra cui la proliferazione di prodotti contraffatti a base di semaglutide utilizzati come bruciagrassi e la crescente disponibilità di farmaci contraffatti contenenti potenti sostanze sintetiche. Il rischio di avvelenamento e overdose è aumentato dal fatto che queste sostanze assomigliano agli oppioidi legittimi.

Il grande problema di questo mercato in aumento è naturalmente il rischio per la salute legato all’uso improprio e al consumo anomalo di medicinali al di fuori di controllo e contesto medico, con farmaci assunti per scopi diversi da quelli previsti, o con modalità di sommistrazione diverse da quelle approvate, e con il dirottamento di medicinali prescritti legittimamente verso mercati illegali.

Nel 2025 Europol, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) hanno unito le forze per sensibilizzare sul problema dei medicinali contraffatti e tutelare i consumatori attraverso azioni coordinate di contrasto e linee guida pubbliche. I rischi sono amplificati online, attraverso social media e marketplace (anche nel dark web) che svolgono un ruolo centrale nel commercio di farmaci contraffatti.

 

(Foto Europol)

 

Italia: sequestri per 550 mila euro, oscurati quasi 100 siti web

Rilevante il bilancio dell’operazione in Italia. Hanno preso parte a Shield VI il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) con l’incarico di co-leader di Europol, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I risultati ottenuti dai Reparti della Tutela Salute sul territorio nazionale (38 NAS, Reparto operativo e Nucleo Carabinieri presso l’Agenzia Italiana del Farmaco) hanno permesso l’apertura di 91 attività investigative, per un totale di 265 oggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria e 3 arresti; la scoperta di 2 laboratori clandestini e di 2 strutture illegali di assemblaggio di principi attivi, e la disarticolazione di 12 gruppi criminali.

Le attività di contrasto alla criminalità farmaceutica in Italia hanno portato al sequestro di circa 2.800 confezioni e 18.000 unità posologiche (compresse, capsule, fiale…) di farmaci, contenenti principi attivi di varia indicazione terapeutica (dimagranti, antibiotici, antinfiammatori, farmaci per la disfunzione erettile, botulino…), nonché 1.800 confezioni e 4.500 unità posologiche di prodotti farmaceutici con azione dopante, destinati all’utilizzo negli sportivi. Il valore commerciale di tutti i sequestri raggiunge la cifra di oltre 550.000 euro.

Il traffico di ossicodone, semaglutide e botulino

Il traffico illecito di farmaci coinvolge diversi paesi, fra i quali Regno Unito, Corea, Cina. L’analisi dei dati ha confermato l’esistenza di un traffico illegale di preparati che contengono l’oppioide ossicodone, circostanza legata anche al traffico di prescrizioni farmaceutiche falsificate; e al traffico di prodotti contenenti semaglutide e botulino, spesso destinati all’uso in centri estetici non autorizzati.

Sequestrate anche più di 120.000 unità di farmaci (compresse, capsule, fiale), anche ad azione dopante, presso i maggiori hub di smistamento poste e corrieri sul territorio italiano. L’attività di vigilanza sulle vendite online di farmaci ha portato a quasi 100 provvedimenti di oscuramento emessi dal Ministero della Salute contro siti web che proponevano la vendita illegale di farmaci.

Ti potrebbe interessare…

Guerra in Iran, viaggi nel caos. Confconsumatori ricorda i diritti di chi doveva partire

4 Marzo 2026 Redazione

Rincari dell’energia e Medio Oriente, Federconsumatori: “Allarme per le famiglie”

4 Marzo 2026 Redazione

Energia da fonti rinnovabili, Adiconsum: “Diventare prosumer per abbassare le bollette”

4 Marzo 2026 Redazione

Parliamone ;-)