Obesità, campagna Cittadinanzattiva e Federfarma: “Non ignorarla, affrontiamola insieme”

Lanciata la campagna contro l’obesità di Cittadinanzattiva e Federfarma. Per l’OMS siamo in una situazione di Globesity, epidemia mondiale

“Vogliamo diffondere una corretta informazione per aumentare la consapevolezza riguardo l’obesità come malattia cronica di interesse sociale, che, come tale, necessita di comportamenti adeguati, di scelte scientificamente corrette e di una conseguente presa in carico della persona affetta da obesità e dei suoi familiari”.

Così Cittadinanzattiva che ha lanciato online una pagina informativa per i cittadini nell’ambito della più ampia campagna “Obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme” realizzata in collaborazione con Federfarma e presentata ieri. Per i cittadini ci sono materiale informativo e un percorso di valutazione del rischio nelle farmacie che aderiscono alla campagna.

Obesità, una campagna di informazione e formazione

L’obiettivo è infatti quello di informare i cittadini e, allo stesso tempo, contribuire alla formazione dei farmacisti sull’obesità, una patologia cronica multifattoriale complessa – perché correlata a fattori genetici, ambientali, comportamentali e sociali – e che, secondo i dati più recenti del sistema di Sorveglianza PASSI (periodo 2020-2021), interessa in Italia 4 milioni di persone, con una prevalenza nella popolazione adulta italiana dell’11,1% tra gli uomini e del 9,7% tra le donne.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha coniato il termine Globesity per indicare quella che appare a tutti gli effetti come un’epidemia di obesità. Mentre un nuovo studio The Lancet, pubblicato a febbraio 2024 e realizzato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità e altri centri di ricerca tra cui, in Italia, il CNR e l’ISS, riporta che l’obesità tra gli adulti è più che raddoppiata dal 1990 al 2022 ,

La campagna sull’obesità si avvale del supporto di un Board Scientifico composto da numerose società scientifiche e associazioni di pazienti. È disponibile online un leaflet informativo per i cittadini, mentre da gennaio, all’interno delle farmacie aderenti all’iniziativa, riconoscibili dalla locandina esposta, i farmacisti saranno a disposizione delle persone per informarle e sensibilizzarle. Nel mese di marzo i farmacisti formati su questo obiettivo somministreranno un questionario per la valutazione dei rischi e la consapevolezza sulla patologia.

Obesità, terapie e responsabilità

«Siamo in una fase di svolta importante, resa possibile dall’inserimento dell’obesità nel Piano nazionale della cronicità 2024, ancora in attesa di essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni – ha detto Tiziana Nicoletti, responsabile del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari (CnAMC) di Cittadinanzattiva e referente nazionale del progetto – Il Piano riconosce un ruolo fondamentale anche alle farmacie per l’individuazione dei soggetti a rischio ed in particolare per collaborazione in programmi di educazione sanitaria e in campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, come appunto l’obesità. Allo stesso tempo, i progressi scientifici hanno introdotto terapie innovative di grande efficacia che dovranno essere rese sempre più accessibili a chi ne ha bisogno, contrastandone l’uso improprio e garantendo processi prescrittivi trasparenti».

Si tratta di uno scenario, ha aggiunto, che richiede responsabilità da parte di tutti: istituzioni, professionisti, aziende farmaceutiche, pazienti e cittadini.

Cittadinanzattiva e Federfarma, informa una nota, “vogliono contribuire in tal senso al fine di garantire corretta informazione e consapevolezza sui rischi legati all’obesità e sulla necessità di garantire il pieno diritto dei pazienti ad essere presi in cura in modo appropriato, equo e tempestivo su tutto il territorio dal SSN”.

