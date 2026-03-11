FumatoriConsapevoli, prosegue la campagna del Movimento Difesa del Cittadino

Prosegue anche nel 2026 la campagna #FumatoriConsapevoli del Movimento Difesa del Cittadino, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di muoversi tra consapevolezza e tutela riguardo al fumo.

L’iniziativa continua a fornire informazioni sui danni del fumo, a riconoscere le alternative meno dannose e a comprendere cosa la legge permette e cosa vieta, anche in ambito pubblicitario. Si propone non solo di sensibilizzare sui rischi legati al fumo, ma anche di dare spazio alle voci dei consumatori, troppo spesso escluse dal dibattito, affinché possano essere protagonisti delle scelte che riguardano la propria salute.

Per raggiungere questi obiettivi verranno diffusi comunicati stampa, articoli di approfondimento e post sui social.

Campagna #FumatoriConsapevoli, in Italia livelli di consumo elevati

Negli ultimi anni i comportamenti dei cittadini rispetto al fumo sono cambiati, ma i dati restano preoccupanti. In Italia – ricorda MDC – continuano a registrarsi livelli elevati di consumo, con un aumento delle nuove forme di dipendenza tra i più giovani e una scarsa consapevolezza dei rischi. Allo stesso tempo, permane una totale confusione in merito ai prodotti alternativi, a potenziale rischio ridotto, che stanno progressivamente sostituendo le sigarette tradizionali.

I dati ufficiali – sottolinea l’associazione – confermano che, accanto alle tradizionali sigarette, i prodotti di nuova generazione stanno aumentando il consumo tra i più giovani, con quasi il 40% degli studenti delle superiori che ne fa uso.

Tra i dispositivi alternativi vi sono: sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine con nicotina. “I dispositivi a tabacco riscaldato – spiega l’associazione – scaldano il tabacco fino a una temperatura inferiore rispetto alla combustione delle sigarette tradizionali e sono dotati di un dispositivo riscaldante e di uno stick con miscela di tabacco o altri elementi. Le E-Cig riscaldano un liquido producendo aerosol che viene inalato dall’utilizzatore e possono contenere nicotina. Questi due dispositivi sono accomunati dall’assenza di combustione, dalla produzione di aerosol”.

“Tuttavia – afferma MDC – non sono privi di rischi e creano dipendenza, e non sono adatti a bambini e giovani. Un altro prodotto che si sta diffondendo in Italia sono i sacchetti di nicotina, con un limite massimo di nicotina consentito di 16,6 mg per sacchetto. Come nel caso degli altri prodotti, anche i sacchetti di nicotina non sono privi di rischi e che creano dipendenza. Purtroppo, sul mercato si trovano anche prodotti non conformi, privi delle corrette avvertenze obbligatorie, con livelli di nicotina superiori ai limiti consentiti dalle norme vigenti e senza adeguati sistemi di chiusura di sicurezza a prova di bambino”.

Sia per le sigarette tradizionali che per i nuovi dispositivi, rimane la falla dell’accesso facile: nonostante il divieto di vendita ai minori, molti riescono ad acquistare senza controlli o tramite amici o conoscenti. “Proteggere i minori è una responsabilità collettiva e parlare di prevenzione oggi significa proteggere i minori domani”, afferma MDC.