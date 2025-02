Carnevale, Federconsumatori: dalle frappe alle maschere, i prezzi vanno su

Dolce, caro Carnevale. Fra maschere, coriandoli, dolci tipici e feste, i costi di Carnevale quest’anno aumentano in media del 5% rispetto allo scorso anno.

Da tradizione, l’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha infatti monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del Carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti. In media i prezzi aumentano del +5% rispetto al 2024; gli aumenti più elevati si registrano per l’affitto della sala e per il buffet (+8%) se si vuole organizzare una festa privata; non mancano rincari sui costumi (+9% per adulti e +8% per bambini) e sui i dolci tipici le (+6% per le frappe).

Dolci tipici di Carnevale

Il capitolo dolci tipici ha un impatto potenziale su tutte le famiglie, anche quelle che non frequentano sfilate con carri e manifestazioni, se decidono di acquistare i dolci e di non farli a casa.

Per le frappe (o chiacchiere) il prezzo nella grande distribuzione si attesta intorno a 15,50 euro al kg, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno. In pasticceria il costo medio è di 33,50 euro, più 6% sul 2024.

Il costo delle castagnole è in media di 22 euro al kg nella grande distribuzione e di 35 euro/kg in pasticceria, con rincari rispettivamente del 3% e del 6% rispetto allo scorso anno.

Costumi per grandi e bambini

Tra le tendenze del 2025 spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e bambini. Tuttavia, spiega Federconsumatori, a causa dei costi elevati, sta diventando sempre più comune lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online.

Il prezzo medio di un costume quest’anno è di 59,99 euro per un adulto e 53,99 euro per un bambino, con un aumento rispettivamente del 9% e dell’8% rispetto al 2024.

Una soluzione per avere un costume ricercato, originale e di alta qualità senza dover spendere una fortuna è il noleggio. In questo caso, spiega Federconsumatori, i costi variano notevolmente da città a città, soprattutto per i costumi veneziani, noti per la loro complessità e preziosità. Noleggiare un costume costa in media 50 euro a Roma, 55 euro a Milano, 250 euro a Venezia.

Festa privata di Carnevale

Federconsumatori monitora anche i costi di una festa privata di Carnevale. Chi vuole organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa 290 euro (+8%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE (183,70 euro) e del buffet (17,25 euro a persona, +8%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (165,00 euro), di un animatore (178,00 euro) e di un truccatore (105,25 euro).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!