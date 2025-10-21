Disney+ aumenta i prezzi. Da novembre le nuove tariffe

Disney+ aumenta i prezzi. A partire da novembre scatteranno i nuovi prezzi per gli abbonamenti a Disney+. La notizia già rimbalzava sui siti specializzati, dopo l’annuncio dell’aumento dei prezzi negli Stati Uniti. E ora gli abbonati stanno ricevendo un’email da Disney+ che li informa delle modifiche relative al piano di abbonamento. Il prezzo dell’abbonamento Premium, per esempio, passerà a 15,99 euro al mese dal 24 novembre 2025. L’abbonamento si rinnova in automatico al nuovo prezzo, a meno che non venga disdetto o si cambi piano tariffario prima di questa data.

I nuovi prezzi di Disney+

L’abbonamento a Disney+ rincara da 1 a 20 euro a seconda del piano tariffario.

Disney+ Standard con pubblicità costa ora 6,99 euro al mese (+1 euro); il piano Standard senza pubblicità passa a 10,99 euro al mese (+1 euro) oppure a 109,90 euro per un anno (+10 euro); l’abbonamento Premium costerà 15,99 euro al mese (+2 euro) oppure 159,90 euro per un anno (+20 euro).

I nuovi prezzi partiranno dal 4 novembre per chi ha sottoscritto un abbonamento mensile prima del 30 settembre 2025, mentre per chi ha un abbonamento annuale l’aumento scatterà dal 25 novembre.

Rinnovo automatico, salvo disdetta o nuovo piano

Nell’email inviata agli abbonati Disney+ scrive: “Per continuare a offrirti il meglio in tema di intrattenimento, stiamo investendo in storie che amerai. Ci impegniamo a presentarti nuove produzioni di altissima qualità, oltre ai titoli più amati di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora”.

E prosegue annunciando la modifica al piano di abbonamento.

“In linea con i nostri costanti investimenti per fornirti il miglior intrattenimento possibile, il prezzo del tuo Disney+ Premium passerà a 15,99 € al mese in data 24 novembre 2025. Il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente al nuovo prezzo a meno che tu non disdica o cambi piano prima di tale data tramite le impostazioni del tuo account”.

Streaming video, le tendenze

I rincari segnano una nuova tappa nell’evoluzione dello streaming video. Un’età dell’oro che forse è giunta alla fine, o quantomeno a uno stato di maturazione del settore. Disney+ si è affermata grazie a contenuti di punta, i classici Disney, la saga Marvel e quella di Star Wars, i film Pixar, ma l’offerta di streaming disponibile sul mercato è ampia (da Amazon Prime a Netflix) con una forte concorrenza, i costi di produzione sono aumentati e gli utenti cominciano a passare un po’ meno tempo sui siti di streaming a pagamento.

Secondo l’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni (2/2025)pubblicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a marzo 2025 gli utenti unici delle piattaforme che offrono video on demand a pagamento sono oltre 15 milioni ma in contrazione rispetto ai visitatori raggiunti nel marzo 2024 (-307 mila internauti, -2%).

Per quanto riguarda le diverse piattaforme, nel primo trimestre 2025 Netflix, con 8,3 milioni di utenti unici, registra una sostanziale stabilità rispetto ai visitatori medi registrati nel medesimo periodo del 2024 (+0,1%). Segue Amazon Prime Video i cui siti e applicazioni sono stati consultati da 7,3 milioni di visitatori medi (in crescita del +5,2% sugli utenti medi dei primi tre mesi del 2024). Disney+ raggiunge 3,7 milioni di internauti (-4,6% rispetto al 2024) mentre Dazn è visitato da 2,2 milioni di utenti unici (in contrazione dell’11,8%).

Il tempo di navigazione sui principali siti di streaming video a pagamento è aumentato del 9,5%, con oltre 41 milioni di ore a marzo 2025, ma con un andamento disomogeneo per i principali operatori.

In particolare, Netflix passa da circa 86 milioni di ore complessive registrate nel marzo 2024 a 83 milioni di ore dedicate dagli utenti nello stesso periodo del 2025. C’è una flessione anche per gli altri operatori, con la sola eccezione di Amazon Prime Video che da circa 15 milioni di ore raggiunte nel primo trimestre del 2024 passa a circa 21 milioni di ore nello stesso periodo del 2025. Disney+ con oltre 10 milioni di ore spese dagli utenti nel primo trimestre del 2025 risulta in contrazione del 5%, così come Dazn, consultato per oltre 1,5 milioni di ore nel primo trimestre del 2025 (- 27,9%).