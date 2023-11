UNC: Si chiama “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” l’iniziativa allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy per portare le famiglie con figli nei ristoranti con menù a prezzi calmierati

Mimit, menu calmierati per portare famiglie al ristorante. UNC: il Governo faccia cose serie (Foto Gültac Əşrəfli per Pexels)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy starebbe studiando un’iniziativa per menu a prezzi calmierati nei ristoranti, per portarvi le famiglie numerose. Secondo quanto informa un lancio di qualche giorno fa dell’Ansa, si chiama “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” l’iniziativa allo studio del Mimit per portare più famiglie con figli nei ristoranti con menù scontati.

Scrive ancora l’Ansa: “Secondo quanto si apprende da partecipanti alle riunioni, si sono svolti i primi incontri al ministero con le associazione delle imprese della ristorazione e delle famiglie per scrivere un protocollo come quello del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità. In dettaglio l’iniziativa prevedrebbe menù bambini a meno di 10 euro, piatti del territorio a prezzi calmierati o altri menù a prezzi scontati”.

L’obiettivo sarebbe quello di portare al ristorante le famiglie numerose, con un’iniziativa da annunciare i primi giorni di dicembre e da far partire all’inizio del 2024 almeno per i primi quattro mesi dell’anno.

UNC: Il Governo faccia cose serie

Il Governo faccia cose serie, ha risposto a stretto giro l’Unione Nazionale Consumatori.

«Il Governo, a cui non manca la fantasia, farebbe meglio a occuparsi di cose serie e non di provvedimenti spot per spese non obbligate – ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Dovrebbe ad esempio preoccuparsi del fallimento del Trimestre anti-Inflazione e del fatto che a ottobre l’olio di oliva è rincarato in un solo mese del 5,9%, il pane fresco non ha invertito la sua corsa, salendo dello 0,2% su settembre 2023 e del +4,8% su ottobre 2022. Oppure farebbe bene ad aiutare i 2,18 milioni di famiglie in povertà assoluta che al ristorante non ci possono certo andare, sconti o non sconti».

