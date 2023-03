Secondary ticketing, l’Agcom multa Viagogo per oltre 12 milioni

Biglietti dei concerti venduti a prezzi fino a dieci volte superiori per gli eventi di artisti quali Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil. L’Agcom multa per secondary ticketing la piattaforma Viagogo

I biglietti dei concerti del momento venivano venduti a prezzi fino a 10 volte superiori. Concerti attesi, come quello dei Maneskin o di Blanco, solo per citare artisti sulla cresta dell’onda. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni agisce di nuovo nei confronti del secondary ticketing e multa la piattaforma Viagogo per oltre 12 milioni di euro.

Agcom e Fiamme Gialle contro il secondary ticketing

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione di Consiglio del 16 marzo 2023, “ha adottato – informa una nota – un’ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto svizzero Viagogo AG (Delibera n.75/23/CONS), che gestisce una piattaforma globale di vendita online sul mercato secondario di biglietti di eventi e non risulta titolare di autorizzazione. La stessa Società, infatti, è stata oggetto di altri tre procedimenti sanzionatori a partire dal 2020”.

L’attività di accertamento dell’Agcom si è svolta con il supporto della Guardia di Finanza.

I riflettori sono di nuovo puntati sul bagarinaggio online e il secondary ticketing, la rivendita di biglietti per eventi di spettacoli dal vivo che sono stati in precedenza acquistati tramite i canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti ufficiali degli organizzatori, siti internet di rivendita primari). Sul contrasto al secondary ticketing l’Autorità ha inoltre avviato una specifica campagna informativa alla pagina #ilbigliettogiusto.

Biglietti a prezzi fino 10 volte superiori

Le evidenze istruttorie, prosegue oggi l’Agcom, hanno accertato la vendita o il collocamento sul sito web di Viagogo di “titoli di accesso per 68 eventi tenutisi nel 2022, anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali, relativi a spettacoli dal vivo di artisti italiani e internazionali quali, ad esempio, Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil, in violazione della normativa di settore”.

“Inoltre, in considerazione della ripresa del mercato dei concerti ai livelli del periodo “pre-Covid”, l’Autorità ha avviato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, un monitoraggio ad ampio spettro, per individuare i flussi anomali di vendita di biglietti per spettacoli sul mercato secondario – prosegue l’Autorità – L’azione coordinata tra Agcom e Guardia di Finanza è particolarmente importante, non solo perché il fenomeno del secondary ticketing sottrae rilevanti risorse al fisco, ma anche perché aumenta le barriere all’accesso ai mercati dei consumi culturali degli utenti, a danno anche della comunità degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo”.

La soddisfazione dei Consumatori

Cantano vittoria le associazioni dei consumatori, che a più riprese hanno denunciato il fenomeno del secondary ticketing e la lievitazione astronomica dei prezzi dei biglietti per eventi e spettacoli.

Dice il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona: «È incredibile che continuino ad essere venduti biglietti con prezzi anche 10 volte superiori a quelli effettivi, nonostante le numerose condanne delle Authority e l’intervento del legislatore che ha comunque messo un freno a queste intollerabili e odiose speculazioni. Chi va ad un concerto ha il sacrosanto diritto di pagare il giusto prezzo del biglietto, senza ricarichi ingiustificati e illegali».

«La sanzione rappresenta una vittoria del Codacons e di tutti i cittadini e appassionati di musica che non possono essere costretti a sborsare somme astronomiche per assistere ad un concerto – dice a sua volta il presidente Codacons Carlo Rienzi – Una speculazione che sfrutta proprio la passione degli utenti per cantanti, artisti e musica dal vivo e che prosegue indisturbata nonostante le norme introdotte nel tempo nel nostro paese».

