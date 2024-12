Telefono Amico Italia, servizio attivo dalle 9 della Vigilia di Natale a mezzanotte di Santo Stefano

I volontari di Telefono Amico Italia si preparano a passare il Natale al telefono con chi è solo. Anche quest’anno l’organizzazione di volontariato, infatti, terrà attivo il proprio servizio di ascolto telefonico per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano per stare accanto a tutte le persone che hanno bisogno di un supporto emotivo in questi giorni di festa.

I telefoni dell’associazione saranno attivi continuativamente dalle 9 della Vigilia di Natale fino a mezzanotte del 26 dicembre e quest’anno, per la prima volta, parteciperà alla maratona anche il gruppo TAG – Telefono Amico Generation. Nato a luglio 2024, TAG è il centro “virtuale” di Telefono Amico Italia, composto da 37 under 40 provenienti da tutta Italia, che rispondono al telefono da remoto unendosi ai volontari attivi nei 20 centri territoriali presenti nel Paese.

“La maggior parte delle persone che si rivolge a noi, soprattutto durante le feste, lo fa per solitudine – commenta Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia – e lo fa utilizzando il telefono. Spesso non ci pensiamo, ma il Natale, che per la maggior parte delle persone è il momento in cui ritrovare amici e familiari, per chi è solo è quello in cui il peso di questa solitudine si fa più opprimente o gravoso. Per noi è fondamentale esserci per tutte queste persone, accompagnarle durante le feste e provare ad alleggerire, anche solo per un attimo, questo carico”.