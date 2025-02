“Nuova illuminazione per Spazio Autismo” è il progetto che verrà inaugurato il 4 marzo a Bergamo da Fondazione Banco dell’energia: nuove lampade permetteranno risparmio energetico e maggiore benessere per i giovani del centro

Banco dell’energia per Spazio Autismo a Bergamo (Foto Proxyclick Visitor Management System per Pexels)

Banco dell’energia per Spazio Autismo a Bergamo. Il progetto si chiama “Nuova illuminazione per Spazio Autismo” e l’inaugurazione si svolgerà il 4 marzo 2025 alle ore 12:00 presso la sede di Spazio Autismo APS in Via Alcaini 1, a Bergamo.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il partner Signify Italia e Manager No Profit, ha permesso l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della sede del Centro Spazio Autismo.

Attraverso la sostituzione di corpi illuminanti obsoleti con tecnologie più avanzate, spiega la Fondazione Banco dell’energia, sono state installate lampade in grado di erogare una luce comparabile a quella naturale nelle sue variazioni nell’arco della giornata. Un intervento che consente non solo un significativo risparmio energetico per il Centro ma anche un maggiore benessere generale per i ragazzi che lo frequentano quotidianamente.

