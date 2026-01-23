Bonus sociali, Arera aggiorna la soglia Isee a 9.796 euro

Fra i primi atti del nuovo collegio Arera c’è l’aggiornamento della soglia Isee per accedere ai bonus sociali per acqua, elettricità, gas e rifiuti

L’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) alza a 9.796 euro la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali per acqua, luce, gas e rifiuti. Si tratta dell’adeguamento triennale in base all’inflazione della soglia Isee per le agevolazioni. Ed è fra i primi atti del nuovo collegio dell’Autorità nominato a decorrere dal 1° gennaio 2026, con presidente Nicola Dell’Acqua, come deliberato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2025.

Aggiornamento Isee per i bonus sociali

Viene dunque aggiornato il valore della soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico.

Dal 1° gennaio 2026, la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro mentre resta invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. La relativa delibera è pubblicata sul sito dell’Arera.

Il sistema dei bonus sociali, introdotto dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, è stato via via ampliato nel tempo. Gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta e variano a seconda del servizio:

energia elettrica : riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte;

: riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte; gas naturale : riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte;

: riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte; servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno;

(acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno; rifiuti: sconto del 25% sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta.

Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e cumulativo semplicemente presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione Isee.