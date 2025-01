Caro energia, MDC: “Le famiglie affrontano l’emergenza, ma il Governo rimane silente”

“È necessario un piano straordinario che metta al centro la tutela delle famiglie vulnerabili, garantendo loro un accesso equo ed economicamente sostenibile all’energia, bene primario e indispensabile”. Il Movimento Difesa del Cittadino raccoglie il grido d’allarme di numerose famiglie sempre più strette nella morsa del caro energia e dei pesanti aumenti nelle bollette di luce e gas che si sono registrati questi mese. Ci sono rincari che costringono a prendere provvedimenti drastici, come ridurre il riscaldamento anche nelle ore fredde. E ci sono famiglie che in poco tempo si sono ritrovate a non poter più pagare le bollette dell’energia.

MDC: “L’energia rimanga diritto fondamentale”

Secondo le stime, spiega MDC, una famiglia tipo con contratto a prezzo indicizzato nel mercato libero si troverà a fronteggiare un incremento di circa 350 euro nel 2025, portando la spesa annuale per le utenze a superare i 2.930 euro, con un balzo del 13,6% rispetto ai 2.583 euro del 2024. In particolare, la bolletta del gas subirà un aumento di 251 euro, passando da 1.793 euro a 2.044 euro, mentre l’energia elettrica avrà un rincaro di 99 euro, passando da 790 euro a 889 euro. I rincari, legati all’impennata dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità, stanno avendo un impatto devastante soprattutto sulle famiglie più deboli.

Denuncia l’avvocato Francesco Luongo, portavoce ed esperto del Movimento Difesa del Cittadino: «È inaccettabile che milioni di famiglie italiane siano costrette a vivere nell’incertezza economica a causa degli aumenti insostenibili delle bollette. Chiediamo un intervento immediato da parte del Governo per proteggere i più vulnerabili e garantire che l’energia rimanga un diritto fondamentale accessibile a tutti. È necessario un piano strutturale che metta fine a queste dinamiche di mercato che penalizzano i consumatori, promuovendo trasparenza e stabilità nei costi dell’energia».

L’associazione ha raccolto diverse testimonianze sulla gravità della situazione. A Milano una famiglia monoreddito ha visto la bolletta del gas passare da 150 a 220 euro al mese, costringendola a ridurre il riscaldamento anche nelle giornate più fredde, mentre una giovane coppia di Roma con due figli piccoli ha accumulato morosità per oltre 500 euro in soli tre mesi e rischia ora il distacco delle utenze.

Mentre le famiglie affrontano l’emergenza, prosegue MDC, “il Governo continua a rimanere silente sul tema del caro bollette. Nonostante le promesse di interventi strutturali per calmierare i prezzi dell’energia, ad oggi non sono state adottate misure concrete per arginare l’impatto degli aumenti sui consumatori più vulnerabili”.

Il Movimento Difesa del Cittadino ritiene “inaccettabile che i cittadini siano lasciati soli ad affrontare una crisi energetica che richiederebbe invece un piano nazionale di emergenza”. Diverse le proposte urgenti che l’associazione avanza per fronteggiare i rincari dell’energia. MDC chiede fra l’altro il blocco delle morosità e sospensione del CMOR, con “una moratoria immediata sul recupero delle morosità pregresse (CMOR) e sul distacco delle utenze per le famiglie in difficoltà economica. Nessuno dovrebbe trovarsi senza luce o gas durante l’inverno”.

L’associazione chiede anche il potenziamento dei bonus sociali, con l’ampliamento della platea dei beneficiari dei bonus luce e gas, l’aumento delle soglie ISEE e la semplificazione delle procedure di accesso agli aiuti economici. Sollecita inoltre la riduzione degli oneri di sistema, con una revisione degli oneri di sistema presenti in bolletta, e interventi strutturali sui prezzi dell’energia per riformare i meccanismi di determinazione dei prezzi nel mercato energetico all’ingrosso, garantendo maggiore trasparenza e stabilità tariffaria. MDC punta inoltre alla promozione dell’efficienza energetica e ad incentivare con maggior forza l’adozione di soluzioni green, come pannelli fotovoltaici e sistemi di isolamento termico.

