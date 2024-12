Con l’arrivo delle basse temperature si tende a consumare molto di più, visto che per i riscaldamenti sono necessarie importanti risorse energetiche. Come risparmiare energia?

Economia domestica: come consumare meno (Foto Pixabay)

Il tema dei consumi in ambito familiare è oggi molto sentito. Per molte famiglie l’obiettivo è quello di ridurre il più possibile le spese relative sia all’energia elettrica che al gas, soprattutto in inverno. Con l’arrivo delle basse temperature si tende a consumare molto di più, visto che per i riscaldamenti sono necessarie importanti risorse energetiche.

Un buon modo per risparmiare è quello di confrontare tra loro le varie offerte luce e gas , alla ricerca di quella più conveniente per le proprie esigenze. Con la liberalizzazione del mercato dell’energia si sono aperte delle vere e proprie opportunità per i consumatori.

Ci sono anche altre soluzioni e metodi che potete mettere in pratica per ottenere una riduzione dei consumi. Scopritele insieme a noi in questo articolo.

Occhio all’illuminazione

Buona parte delle spese energetiche provengono dall’illuminazione. Il nostro primo consiglio è quello di fare molta attenzione a non lasciare le luci accese quando non si è nelle stanze. Si tratta di una piccola abitudine che sul lungo periodo può davvero fare la differenza.

Oltre a ciò potreste sostituire le lampadine presenti nella vostra abitazione con dei prodotti a basso consumo. Ad esempio le lampadine LED rappresentano una valida alternativa, visto che usano una tecnologia che richiede molta meno energia per generare la luminosità.

Anche la tecnologia smart potrebbe esservi di aiuto. Ci sono lampadine dotate di luminosità regolabile, grazie alle quali si può ridurre o aumentare l’intensità della luce a seconda del momento. Magari mentre state guardando un film potreste abbassare la luminosità, creando un’atmosfera più suggestiva e al tempo stesso riducendo i consumi.

Alcuni accorgimenti per il termostato

Nella nostra introduzione abbiamo parlato del peso che hanno i riscaldamenti sulle spese domestiche. Per gestire al meglio la temperatura interna alla vostra abitazione potreste usare un termostato smart, controllabile anche da remoto.

Se durante la giornata non siete a casa, invece di tenere i riscaldamenti accesi tutto il giorno, potreste avviare l’impianto dal vostro smartphone qualche minuto prima di arrivare. Troverete nella vostra abitazione un buon tepore, e avrete evitato di spendere inutilmente per diverse ore. Potete anche impostare uno specifico orario di accensione. Può essere molto utile per chi ha una routine ben definita.

Inoltre cercate di regolare il termostato con molta attenzione. A volte basta una riduzione di uno o due gradi per ottenere un risparmio da non sottovalutare, e senza influenzare in maniera eccessiva la temperatura negli ambienti domestici.

Acquistare elettrodomestici con classe energetica elevata

Negli ultimi anni le aziende hanno prodotto elettrodomestici dotati di una maggiore efficienza energetica. In passato tanti elettrodomestici avevano una scarsa efficienza, e ciò portava a maggiori consumi. Se avete prodotti vecchi di diversi anni, e con una classe energetica poco performante, potreste prendere in considerazione l’idea di acquistarne di nuovi. Ciò vale soprattutto per quegli elettrodomestici di uso comune, come le lavatrici, le lavastoviglie e i frigoriferi.

Oltre a ciò potreste acquistare delle ciabatte dotate di pulsante di interruzione. Possono essere molto utili per spegnere tutti quei dispositivi che di solito vanno in stand-by, come ad esempio i televisori.

