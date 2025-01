Tutela vulnerabilità gas, Arera: a dicembre il prezzo aumenta del 2,5%

A dicembre il prezzo di riferimento del gas nel servizio di tutela della vulnerabilità aumenta del 2,5% rispetto al mese precedente. All’inizio dell’anno l’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) ha comunicato il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas relativo al mese di dicembre 2024. Per questo mese, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 47,59 €/MWh. I clienti domestici attualmente nel Servizio di Tutela vulnerabilità gas sono circa 2,36 milioni.

A dicembre 2024, dunque, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 125,22 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 2,5% su novembre. La variazione è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla Spesa per materia prima.

La spesa per la materia gas naturale rappresenta in tutto il 47,89% della bolletta; il 22,40% è la spesa per il trasporto e la gestione del contatore; il 27,36% del totale della bolletta è rappresentata dalle imposte; il 2,35% da oneri di sistema.

L’Arera ricorda che la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

