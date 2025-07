Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro i dati delle donazioni del 5×1000 nelle dichiarazioni dei redditi 2024. Ecco come è andata alle associazioni dei consumatori

5 per mille ai Consumatori, come è andata nel 2024? Udicon, Federconsumatori, ADOC e Adiconsum ai primi posti (Foto Pixabay)

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro i dati delle donazioni del 5×1000 nelle dichiarazioni dei redditi 2024. La mappa elaborata dalla piattaforma editoriale Withub e riportata dal Corriere della Sera permette di navigare fra i destinatari e vedere qual è il contributo che hanno ricevuto.

Nel 2024, spiega il Corriere della Sera, sono stati oltre 91 mila i beneficiari del 5 per mille. Nel dettaglio “91.012 enti ammessi al contributo, che in totale riceveranno circa 523 milioni di euro della quota Irpef di cui i contribuenti possono disporre autonomamente”. Fra i destinatari ci sono enti del terzo settore onlus (il numero più alto con oltre 68 mila soggetti), insieme a enti della ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, quasi ottomila comuni

Il primo beneficiario assoluto, ad esempio, è la Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro che nel 2024 ha ricevuto circa 71,8 milioni di euro; al secondo posto la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro con oltre 12 milioni di euro; al terzo Emergency con 10,6 milioni di euro.

5 per mille, come è andata alle associazioni dei consumatori

La ricerca permette di vedere come è andata alle associazioni dei consumatori. Abbiamo consultato i dati che risultano attribuiti alle sedi nazionali e ad alcune sedi regionali, perché quasi tutte le associazioni hanno molte articolazioni territoriali anch’esse iscritte al 5 x 1000.

Inserendo la voce “consumatori” nella chiave di ricerca della mappa, emerge che nelle dichiarazioni 2024 su redditi 2023 al primo posto c’è U.DI.CON che raccoglie 809.269 euro. Seconda Adoc che raccoglie 678.442 euro; al terzo posto Federconsumatori con 361.664 euro. A seguire A.I.CON. – Associazione italiana consumatori raccoglie 278.919 euro mentre all’Associazione nazionale dei consumatori, risparmiatori utenti, famiglie e dei malati-Rete Sociale Attiva sono destinati 172.902 euro. Ad Adiconsum Puglia vanno oltre 140 mila euro, ad Adiconsum nazionale vanno 77.635 euro, Assoutenti Liguria raccoglie 48.723 euro, Lega Consumatori di Parma raccoglie 45.652 euro, mentre 30.400 euro vanno al CTCU di Bolzano. Da notare che A.I.CON e Rete sociale non sono associazioni nazionali iscritte al CNCU.

Tutte le altre associazioni nazionali raccolgono meno di 30.000 €.