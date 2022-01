Inps: nuovi tentativi di truffa via phishing

Nuovo tentativo di truffa attraverso phishing che sfrutta il nome dell’Inps. L’istituto ha appena avvisato i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa attraverso e-mail di phishing i quali, sfruttando apparenti comunicazioni da parte di un sedicente servizio cliente dell’Istituto, invitano ad inviare dati personali su un link cliccabile, allo scopo di ottenere il pagamento di una somma tramite bonifico da parte dell’Inps.

L’invito è sempre lo stesso: diffidare di queste comunicazioni e non cliccarci sopra, perché l’Inps non invia comunicazioni di questo tipo. Sono tentativi di truffa, quelli in corso, che hanno l’obiettivo di sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito.