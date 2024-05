Abi: è online l’audioguida contro la violenza economica

È online l’audioguida contro la violenza economica, anche di genere.

La violenza economica è una forma di violenza che si verifica generalmente nella sfera familiare e avviene quando vengono messi in atto comportamenti che impediscono o ostacolano l’ indipendenza economica della donna, fino a controllarla e danneggiarla.

La violenza economica è al centro della recente guida realizzata da ABI (Associazione bancaria italiana) e FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio). E ora l’Abi ha realizzato la versione audio che ne riprende i contenuti con l’obiettivo di supportare i cittadini nella comprensione e riconoscimento della violenza economica, approfondendo i principali aspetti che la riguardano – cosa è, come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla.

Realizzata da ABI – Associazione Bancaria Italiana e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets – Aps, in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI, l’audioguida è a supporto delle persone cieche e ipovedenti grazie al suo formato. L’audioguida è sui siti dell’ABI (www.abi.it) e dell’UICI (www.uiciechi.it).

L’iniziativa sviluppa gli impegni definiti nella Carta ‘Donne in banca’ promossa da ABI e persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile e parità di genere dell’Agenda 2030 dell’Onu, nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra ABI e UICI per la realizzazione di progetti di informazione ed educazione finanziaria.

La guida contro la violenza economica è un vademecum che intende approfondire i principali aspetti che riguardano questa forma di violenza per aiutare le donne che la subiscono e per supportare i cittadini anche nella comprensione e nel riconoscimento del fenomeno. “La violenza non è mai in una sola forma – si legge nella guida presentata lo scorso marzo – Spesso, infatti, si vive allo stesso tempo quella psicologica, verbale, fisica, sessuale. Anche la violenza economica non è altro che un ulteriore aspetto di un insieme di comportamenti volti a limitare la libertà e l’autonomia decisionale della donna, che lentamente e inesorabilmente viene controllata dal maltrattante in ogni aspetto della sua vita”.

