Orange the World, ABI contro la violenza sulle donne

Orange the World colora il sito dell’ABI. Contro la violenza sulle donne, l’Associazione bancaria italiana (ABI) ha infatti colorato di arancione il suo sito internet.

L’iniziativa è a sostegno della campagna promossa dall’ONU e UNWomen Orange the World, che rientra nell’iniziativa “UNITE to End Violence against Women”, un impegno pluriennale volto a prevenire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo. Quest’anno, durante i 16 giorni di attivismo previsti, dal 25 novembre al 10 dicembre (dalla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne alla giornata dei diritti umani), UNiTE richiama l’attenzione sull’allarmante escalation della violenza contro le donne con il tema “Ogni 10 minuti, una donna viene uccisa. #NoExcuse . UNiTE per porre fine alla violenza contro le donne”.

Il colore della campagna è l’arancione perché, spiega UNWomen, “come colore luminoso e ottimista, l’arancione rappresenta un futuro libero dalla violenza contro le donne e le ragazze”.

L’ABI e la parità di genere

Fino al 10 dicembre, il sito www.abi.it sarà dunque caratterizzato dal colore simbolo della campagna mondiale Orange the World, promossa da UNWomen, ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l’autodeterminazione femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

L’iniziativa rientra in un insieme di specifiche attività seguite dall’ABI in tema di valorizzazione delle diversità di genere, prevenzione e contrasto delle violenza contro le donne.

Fra queste si segnalano ad esempio iniziative di carattere divulgativo, sviluppate nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, come il podcast con brochure “Parole di sostenibilità – Contro la violenza di genere tu non sei sola” e la guida “Contro la violenza economica” per rafforzare consapevolezza rispetto al fenomeno e autonomia nelle scelte finanziarie e nella gestione delle proprie risorse economiche, realizzate anche con le banche e le Associazioni dei consumatori, e in versione audio insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps. C’è l’iniziativa di sensibilizzazione “Tu non sei sola” per contribuisce a promuovere il numero del servizio pubblico antiviolenza e stalking 1522.

Ci sono, fra le altre, iniziative per favorire il reinserimento economico delle donne vittima di violenza, con un protocollo tra le parti sociali di settore per sospendere le rate dei mutui alle donne vittime di violenza di genere e con iniziative di sostegno al microcredito quale il “Microcredito di libertà”. E il supporto di ABI a Il Giardino Segreto, associazione a sostegno dei bambini orfani per femminicidio.

