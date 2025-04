False email a nome del Ministero della Salute, attenzione al nuovo tentativo di truffa

Stanno circolando false email con l’intestazione del Ministero della Salute che promettono fantomatici rimborsi da parte del Sistema Sanitario Nazionale. È una truffa: non cliccare, non inviare dati e cancellare subito tutto

C’è un nuovo tentativo di truffa che sta circolando: fantomatici rimborsi economici da parte del Ministero della Salute. “Non cliccate sui link contenuti, non fornite dati personali e cancellate immediatamente il messaggio”, avvisa online il Ministero della Salute, mentre anche il sito della Polizia Postale informa del tentativo di truffa in atto. Ma cosa sta succedendo? Nelle ultime ore stanno circolando false e-mail con l’intestazione del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici.

⚠️‼️Attenzione: circolano false email a nome del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici.

Non cliccate sui link contenuti, non fornite dati personali e cancellate immediatamente il messaggio. Il Ministero della Salute ha segnalato il caso ai Carabinieri NAS. pic.twitter.com/mSSwpWJyye — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) April 14, 2025

L’email truffa con i falsi rimborsi

Nelle false comunicazioni viene scritto che “a seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, ti spetta un rimborso pari a 234,40 EUR!” Con tanto di punto esclamativo alla fine della cifra.

L’email però non finisce qui. Il messaggio invita a richiedere il rimborso “al più presto” perché trascorso un certo tempo (non dichiarato, fra l’altro) “potresti perdere il diritto alla restituzione dell’importo”. L’email chiede di fornire dei dati per “trasferire la somma direttamente sul tuo conto bancario in modo sicuro e rapido”. Addirittura rivendica che le informazioni fornite verranno trattate nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e riporta il link al Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha spiegato che non si tratta di comunicazioni ufficiali: non bisogna cliccare sul link, non bisogna fornire dati personali, il messaggio va immediatamente cancellato. L’alert è anche sul sito della Polizia Postale che spiega: sono e-mail di phishing, si raccomanda di non cliccare sui link ricevuti e non fornire alcun dato personale.

