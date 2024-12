Investimenti falsi con Meloni e Mattarella fake, Consob blocca pubblicità di servizi abusivi

Investimenti fake, pubblicità a servizi finanziari con guadagni impossibili di migliaia di euro al mese, che sfruttavano l’immagine di personaggi di primo piano della politica e delle istituzioni quali Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: tutto falso, stop dalla Consob alle pubblicità fake. La Consob ha infatti bloccato le pubblicità di servizi finanziari abusivi diffusi in internet che, spiega una nota, “per promuovere in rete le iniziative di intermediari non autorizzati facevano impropriamente leva, attraverso due siti web, sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché sull’immagine di un marchio ben riconoscibile come quello dell’Eni”.

Investimenti falsi, occhio alle truffe

L’invito era addirittura di investire per guadagni impossibili, fino a 40 mila euro al mese. La voce generata dall’Intelligenza artificiale.

L’intervento è “il primo caso di applicazione dei nuovi poteri conferiti alla Consob dalla “legge capitali”, in base alla quale l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari può intimare ai gestori dei servizi di telecomunicazione l’oscuramento dei siti che diffondono campagne pubblicitarie relative a servizi finanziari abusivi, cioè privi di autorizzazione”.

La Consob ha inoltre oscurato altri quattro siti di intermediazione finanziaria abusiva, esercitando i poteri del “decreto crescita” del 2019 (QUI l’elenco). Sale così a 1194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Sono ora in corso le attività di oscuramento dei siti, che potranno richiedere alcuni giorni.

La Consob, conclude la nota, “richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo”.

Sulla sezione “Occhio alle truffe!” del sito Consob sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

