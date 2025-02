Fa’ la cosa giusta, dal 14 al 16 marzo la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Nuova edizione, con nuova location e ingresso gratuito, per Fa’ la cosa giusta! La fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili torna dal 14 al 16 marzo e quest’anno si svolge a Fiera Milano Rho. Il filo rosso della fiera sarà “Il gusto della fiducia” e ci saranno centinaia di incontri per tutte le età nel programma culturale, mentre saranno 400 gli stand di quattro aree tematiche: Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini.

Il pubblico avrà la possibilità di scoprire (in alcuni casi degustare) i prodotti e le buone pratiche sostenibili proposti da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini. E sono quasi 300 gli incontri, laboratori, presentazioni per tutte le età, all’interno del ricco programma culturale, a cura di esperti, associazioni, cittadini e università per una società più giusta e coesa.

Fa’ la cosa giusta, alcuni eventi da non perdere

Diversi gli appuntamenti significativi. Ci sono quelli all’interno della Fiera dei Grandi Cammini e la presentazione dell’analisi sull’Italia, Paese di Cammini, con i dati su destinazioni, giorni di cammino, spesa giornaliera e un focus sui giovani. Il 2025 è l’anno del Giubileo, tutti si aspettano che aumentino i numeri di coloro che si mettono in viaggio a piedi o in bici per Roma. Alcuni dati anticipati dagli organizzatori: 14.594 credenziali consegnate sulla via Francigena lo scorso anno; aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre sono i mesi più gettonati; il 34% dei camminatori proviene dalla Lombardia; il 46% dichiara di aver percorso la via Francigena anche per motivi spirituali.

Per la prima volta la fiera è in partnership con Altroconsumo, con laboratori e attività interattive sulla sostenibilità. Sabato 15 marzo, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, Altroconsumo propone un incontro su acquisti consapevoli, fiducia e brand activism, con l’intervento di Federico Cavallo (responsabile public affairs e media relations Altroconsumo) e il giornalista Francesco Oggiano; un secondo incontro, organizzato da Altreconomia domenica 16, coinvolge Alessandro Sessa (direttore delle pubblicazioni Altroconsumo) sul tema della sanità pubblica.

Un atteso ritorno è quello del Club alpino italiano, che quest’anno illustra i primi risultati del progetto di citizen science “Acqua Sorgente” (acquasorgente.cai.it), iniziativa con cui il Cai sta identificando, classificando e monitorando le sorgenti d’acqua che si trovano nell’ambiente montano di tutto il territorio nazionale, raccogliendo dati utili alla loro tutela e allo studio delle risorse idriche grazie al contributo di cittadine e cittadini. Nel corso del primo anno, sono state monitorate più di 900 sorgenti. Il Cai presenta poi gli atti degli “Stati Generali del Turismo Outdoor” che lo scorso novembre a Venezia hanno riunito 60 tra istituzioni, imprese e associazioni. Nello spazio del Club Alpino i visitatori troveranno inoltre la grande parete di arrampicata a disposizione di bambini e ragazzi, che saranno assistiti da istruttori qualificati, oltre a tutta la produzione editoriale edita o co-edita dall’associazione.

I grandi incontri

Diversi gli eventi da non perdere in Fiera. Fra i grandi incontri, torna Erri De Luca: “Parliamo del corpo, della passione per la parola, delle salite e delle scalate a mani nude, e del futuro”. L’incontro – organizzato da Terre di mezzo e Social Cohesion Days – si apre con la proiezione del corto “L’età sperimentale”, scritto e interpretato dallo stesso Erri De Luca; segue un dialogo con Sara Segantin.

Un incontro di grande attualità sarà quello sul tema “Perché i salvataggi in mare? E se fossi io?” che vedrà la partecipazione di Luca Casarini, capo missione della ONG Mediterranea saving humans, di Floriana Pati, che ha svolto numerose missioni a bordo della Life Support di Emergency, di Luca Masera, membro del direttivo di ResQ people saving people, socio Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e docente di diritto penale.

Da non mancare, nel ricco programma culturale, anche l’evento su “L’Intelligenza Artificiale tra seduzione e paura”: una tavola rotonda di altissimo livello nella quale Motoaki Komiya, Managing Director di Cyberdyne Robotics, introduce nel mondo della robotica avanzata, degli esoscheletri e della riabilitazione neuromotoria. Le sue applicazioni innovative offrono nuove speranze per il recupero funzionale umano ma anche uno spaccato sugli interrogativi del rapporto uomo macchina. Marco Becca, direttore di IFAB, introduce al ruolo cruciale dei Big Data e dell’IA.

Durante la Fiera, attenzione ai temi sociali. La Caritas Ambrosiana sperimenterà in fiera un gioco da tavolo per riflettere sul tema dell’azzardo sollecitando il pensiero critico dei partecipanti. Con carte e dadi, i giocatori possono mettere in atto collaborazione e strategia per battere finalmente il banco e comprendere le regole dell’azzardo. Grazie al feedback dei partecipanti, il gioco vuole diventare un fattore di protezione rispetto al gioco d’azzardo.

Ricca anche la proposta per insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie, studenti e per coloro che sono interessati al mondo dell’educazione. Il programma SFIDE-La scuola di tutti quest’anno ruota attorno al tema dell’Educare al pensiero critico: ci saranno 100 appuntamenti e 150 esperti – tra cui Daniela Lucangeli, Reggio Children e Christian Raimo – che portano la loro esperienza in tema di valutazione, orientamento, costruzione di contesti educativi accoglienti, libero pensiero.

Tra le novità, la presenza e la collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri e l’allestimento di una piazza d’incontro e di una mostra dedicata all’80esimo Anniversario della Liberazione e al 25 aprile.

Ricchissimo di proposte è il programma in fiera dedicato ai bambini e ai ragazzi. Ci saranno laboratori con materiali di riciclo, giochi ed esplorazioni, il laboratorio di falegnameria, le nuove immersioni nei fondali marini con la realtà aumentata, letture sulla natura e sul mondo pensate per i più piccoli e anche per gli adolescenti.

Tutti gli appuntamenti (consultabili per argomento, giorno e relatori) su: https://www.falacosagiusta.org/la-fiera/programma-culturale/

