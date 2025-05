Villaggio della Sostenibilità Adiconsum, si parte domani

Conto alla rovescia per il Villaggio della Sostenibilità di Adiconsum, evento che vuole sensibilizzare il pubblico e a diffondere buone pratiche per un futuro più sostenibile. Si svolgerà dal 29 al 31 maggio a Bologna

“Garantire e promuovere la sostenibilità in tutti gli ambiti come unica scelta per garantire il rispetto dei diritti di tutti i cittadini”: con questo obiettivo di fondo parte domani la terza edizione del Villaggio della Sostenibilità di Adiconsum.

Si svolgerà infatti dal 29 al 31 maggio a Bologna presso il Grand Tour Italia il Villaggio della Sostenibilità di Adiconsum, evento che – attraverso workshop, dibattiti, attività ludiche – mira a sensibilizzare il pubblico e a diffondere buone pratiche per un futuro più sostenibile, facendo toccare con mano che cosa significa realizzare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Lo slogan scelto per questa edizione è “SìAMO il Domani”, che presenta una duplice lettura anche come “Sì AMO il Domani”, un invito ad agire e a sperare in un futuro migliore. Inserito nel progetto “IN Sinergia”, il Villaggio offre una ricca Area Convegnistica con talk, tavole rotonde e workshop, un’Area Espositiva e un’Area Ludica, per sensibilizzare e diffondere buone pratiche.

L’Area Convegnistica, situata nella Sala C del Centro Congressi del Grand Tour Italia, presenta relatori di spicco tra i quali: il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, il Presidente della X Commissione della Camera, on. Alberto Gusmeroli, il Prof. di Economia politica Leonardo Becchetti, il Direttore Italia Gruppo Enel, Nicola Lanzetta, l’AD di Edison Energia, Massimo Quaglini, il Direttore Mercato Italia Eni Plenitude, Vincenzo Viganò, il Segretario confederale Cisl, Giorgio Graziani

L’Area Espositiva, che si trova nel Foyer del Grand Tour Italia, ospita gli stand delle seguenti aziende: le imprese selezionate da GIOOSTO, la prima e unica piattaforma di e-commerce sostenibile; MADE IN CARCERE, cooperativa sociale che produce manufatti confezionati da donne al margine della società; PROSIEL, Associazione senza scopo di lucro della filiera elettrica per la promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione tecnologica nelle case; EQUALITAS, la società proprietaria dello Standard per la certificazione della sostenibilità in ambito vitivinicolo; ECOFUTURO FESTIVAL, evento sull’innovazione tecnologica, l’eco formazione e gli stili di vita sostenibili; COORDINAMENTO FREE, la più grande Associazione su fonti rinnovabili ed efficienza energetica; TARIFFEV, l’app mobile sui costi di ricarica delle colonnine pubbliche per le auto elettriche.

Il foyer ospita, oltre allo stand Adiconsum, anche lo stand del progetto “In Sinergia”, quello del Centro Europeo Consumatori Italia, di Eni ed Edison, della Cisl Emilia Romagna e del CAF Cisl.

Sempre nel Foyer si trova anche l’Area Ludica, è rivolta a tutti i cittadini-consumatori che potranno cimentarsi in giochi declinati sulla sostenibilità come cruciverba, memory, puzzle, ruota della fortuna, e altre attività, vincendo simpatici gadget.