Diritti e principi digitali, la Commissione propone la Dichiarazione europea

La Commissione europea propone la Dichiarazione su diritti e principi digitali europei, Declaration on European Digital Rights and Principles, per accompagnare la trasformazione digitale ponendo al centro le persone e i loro diritti.

Connettività di alta qualità e spazio digitale sicuro. Libertà di scelta online e sicurezza digitale. Il rispetto del principio che ciò che è illegale offline lo è anche nel mondo digitale. Controllo dei dati digitali. Queste alcune delle garanzie che andrebbero rispettate.

⚖️💻🇪🇺 Should our rights and values be respected also when we are online?

Today, we are proposing the @Europarl_EN and @EUCouncil to sign up for a Digital Principles Declaration that shall guide the digital transformation in the EU.#DigitalEU pic.twitter.com/veYnv5jvRR

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 26, 2022