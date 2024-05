Intelligenza artificiale, la Ue istituisce l’Ufficio europeo per l’AI

European Artificial Intelligence Office, partiranno a breve le attività dell’Ufficio europeo per l’Intelligenza artificiale, istituito all’interno della Commissione europea. L’Ufficio mira a consentire lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo futuri dell’AI in modo da promuovere i benefici sociali ed economici e l’innovazione, attenuando nel contempo i rischi. Svolgerà, afferma Bruxelles, un ruolo fondamentale nell’attuazione della legge sull’AI. Si adopererà inoltre per promuovere la ricerca e l’innovazione nell’ambito di un’AI affidabile e per posizionare l’UE come leader nelle discussioni internazionali.

Spiega Thierry Breton, commissario per il mercato interno: «Con il nuovo Ufficio sull’intelligenza artificiale e i suoi 140 uomini e donne di talento, la Commissione avrà le competenze necessarie per guidare l’attuazione della legge sull’intelligenza artificiale e rafforzare il ruolo dell’Europa come normatore globale nel campo dell’intelligenza artificiale. L’Ufficio promuoverà un ecosistema europeo di intelligenza artificiale che sia innovativo, competitivo e rispetti le norme e i valori dell’UE».

La struttura impiegherà oltre 140 persone, con personale che comprenderà specialisti di tecnologia, assistenti amministrativi, avvocati, specialisti politici ed economisti.

L’Ufficio garantirà l’ attuazione coerente della legge sull’AI, collaborerà con gli Stati e la comunità di esperti, con il comitato europeo per l’intelligenza artificiale, promuoverà un “ecosistema innovativo dell’UE per un’IA affidabile” e garantirà un approccio europeo internazionale coerente all’intelligenza artificiale.

La prima riunione del comitato per l’IA dovrebbe svolgersi entro la fine di giugno.

«L’ufficio sull’intelligenza artificiale presentato oggi ci aiuterà a garantire un’attuazione coerente della legge sull’intelligenza artificiale – commenta Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale – Insieme agli sviluppatori e a una comunità scientifica, l’ufficio valuterà e testerà l’AI a scopo generale per garantire che l’AI sia al servizio degli esseri umani e sostenga i nostri valori europei».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!