SPECIALE. Carlo De Masi, Adiconsum: Intelligenza artificiale, colmare il gap informativo per i consumatori (Foto Tara Winstead per Pexels)

L’intelligenza artificiale (IA) è diventata una componente centrale delle moderne società digitali, influenzando innumerevoli aspetti della nostra vita quotidiana. L’IA offre strumenti potenti per migliorare la sicurezza e la soddisfazione dei consumatori, ma pone anche nuove sfide normative che richiedono un’attenzione scrupolosa.

Parla Carlo De Masi, Adiconsum

Ne abbiamo discusso con Carlo De Masi, presidente di Adiconsum.

Qual è a suo parere il livello di conoscenza dei consumatori italiani sull’Intelligenza artificiale?

«La conoscenza e l’uso dell’intelligenza artificiale sono stati oggetto di un’indagine che abbiamo commissionato all’Istituto Piepoli, nell’ambito del progetto “DICO Sì-Diritti Consapevolezza Opportunità Strumenti Inclusione”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D. M. 6/5/2022 art. 5). Su questo tema, l’indagine ha messo in evidenza un gap generazionale che riflette un Paese spaccato a metà, ma anche la coesistenza di varie sfaccettature. Dall’indagine è emerso che mentre il termine “intelligenza artificiale” è conosciuto da tutte le fasce d’età, quando si chiede che ruolo svolge o può svolgere in senso migliorativo o peggiorativo nella propria vita e nella vita in generale dei cittadini-consumatori, emerge lo spaccato, dove è più marcata la chiusura delle fasce d’età più anziane. Tutti d’accordo sul fatto che le aziende che usano l’AI devono dichiararlo e indicare le modalità di utilizzo. A sorpresa, invece, tutte le fasce d’età hanno dichiarato di essere preoccupate dell’ingerenza dell’IA sulla propria privacy. Per aumentare la conoscenza su questo delicato tema, nell’ambito del progetto “Dico Sì” per conto del MIMIT, abbiamo anche realizzato un Quaderno del consumatore dal titolo “Intelligenza artificiale: salvezza o dannazione?”, disponibile sul nostro sito internet ( www.adiconsum.it )».

Per leggere l’intervista integrale, clicca qui.

“Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità indipendenti” è il convegno che Consumers’ Forum ha organizzato per il 27 novembre: l’evento approfondirà il rapporto fra intelligenza artificiale, diritti della persona, mercato e imprese.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!