SPECIALE. Gabriele Melluso, Assoutenti: Intelligenza artificiale, trasparenza ed etica

L’intelligenza artificiale è già fra noi e sta modificando la nostra vita quotidiana. Per favorire l’innovazione tecnologica e al tempo stesso salvaguardare i diritti dei consumatori, c’è bisogno di comprenderne pienamente le potenzialità e regolamentarne adeguatamente l’uso, nel rispetto dei diritti umani (il Regolamento europeo per l’intelligenza artificiale, AI Act, parla di un’AI “antropocentrica e affidabile”) e delle sfide tecnologiche e innovative che questa pone.

Parla Gabriele Melluso, Assoutenti

Sul ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo digitale del paese e nell’evoluzione dei consumi dei cittadini abbiamo sentito il parere di Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.

Qual è il ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo digitale del paese e nell’evoluzione dei consumi dei cittadini?

“L’intelligenza artificiale è una leva strategica per lo sviluppo digitale del Paese e l’evoluzione dei consumi. Da un lato, migliora l’efficienza e personalizzazione dei servizi per i cittadini, dall’altro spinge la trasformazione di interi settori economici. Tuttavia, è essenziale che il suo utilizzo sia guidato da principi etici e trasparenza per garantire tutela e diritti ai consumatori. Come Assoutenti, lavoriamo per un’innovazione inclusiva e sostenibile, che metta la tecnologia al servizio delle persone e non viceversa”.

Come trovare un equilibrio tra rischi e benefici? “L’IA può offrire benefici come servizi più personalizzati, maggiore efficienza e accesso a nuove opportunità, ma presenta rischi come discriminazioni algoritmiche e violazioni della privacy. Per trovare un equilibrio, è necessario garantire trasparenza, regolamentare l’uso etico della tecnologia e sensibilizzare i cittadini per un consumo consapevole e sicuro”.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum

