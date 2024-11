SPECIALE. Massimiliano Garri, Ferrovie dello Stato: Intelligenza artificiale, compagna di viaggio per la mobilità

L’intelligenza artificiale avrà un impatto significativo sui trasporti. Esperienze di viaggio personalizzate, flussi di traffico, assistenza ai passeggeri, gestione dei sistemi di sicurezza, servizi integrati, fino ad arrivare alle possibilità della guida autonoma: sono tante le azioni offerte e sperimentate dall’intelligenza artificiale nei trasporti e, più in generale, nella gestione della mobilità. Anche in prospettiva di una maggiore sicurezza e sostenibilità dell’intero settore.

Parla Massimiliano Garri, Ferrovie dello Stato

Ma in che modo l’IA può rappresentare un vantaggio nel settore dei trasporti e della mobilità e quali sono vantaggi e rischi per i consumatori quando si parla di IA e mobilità? Abbiamo sentito il parere di Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation ad Digital del Gruppo FS.

«Il Gruppo FS gestisce un’infrastruttura articolata e complessa, sia fisica che digitale. Tenere insieme questi due aspetti e fare in modo che siano coordinati diventa un obiettivo sempre più sfidante. L’Intelligenza Artificiale, in questo, può rappresentare un’alleata. Tra gli strumenti a disposizione penso ad esempio all’utilizzo del Digital Twin, che producono quantità di dati che altrimenti sarebbe impossibile analizzare manualmente. Guardando in modo ancor più ampio al mondo dei trasporti, l’Intelligenza Artificiale offre possibilità in diversi ambiti. È possibile, infatti, ottimizzare i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico, prevedendo la domanda e regolando la frequenza dei servizi; monitorare e analizzare i dati, rilevando situazioni di pericolo; offrire assistenza in tempo reale su orari, percorsi e tariffe, indipendentemente dalle barriere dovute alla lingua o a eventuali disabilità; ottimizzare, sulla base dei dati di traffico, la viabilità per migliorare i flussi in entrata e in uscita, ad esempio nelle stazioni. Fondamentale, inoltre, sarà la crescita delle capacità di guida autonoma che potrebbero in futuro cambiare completamente le nostre città e il modo in cui interpretiamo la mobilità».

“Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità indipendenti” è il convegno che Consumers’ Forum ha organizzato per il 27 novembre: l’evento approfondirà il rapporto fra intelligenza artificiale, diritti della persona, mercato e imprese.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum