Audience dei social network, è boom di utenti per Tik Tok

È boom di utenti per Tik Tok: a giugno 2020 aumentano del 20,5% rispetto al trimestre precedente. Più 593% rispetto a giugno 2019. Facebook e Instagram ai primi posti ma in calo

È boom per Tik Tok, il social network dei mini video. A giugno di quest’anno gli utenti unici di Tik Tok sono oltre sei milioni e mezzo, con un aumento del 20,5% rispetto al trimestre precedente. Se si guarda invece al confronto annuale, la crescita di Tik Tok è un vero boom a tripla cifra: l’audience è aumentata del 593% rispetto al giugno 2019.

Al primo posto per internet audience si confermano invece Facebook e Instagram, anche se con utenti un po’ in calo rispetto al periodo precedente – quello del lockdown.

Sono i dati che emergono dal focus sull’internet audience contenuto nell’Osservatorio sulle comunicazioni 3/2020 diffuso dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il documento fotografa l’andamento di tutto il settore tlc, comunicazioni elettroniche, media e servizi postali.

Internet audience

Analizzando i dati di utilizzo di internet, 43 milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in rete per un totale di 64 ore di navigazione mensile a persona nel mese di giugno 2020.

La suddivisione per utenti unici dei principali operatori vede al primo posto Google, seguito da Facebook, Amazon e Microsoft. Dopo i quattro big del tech si piazzano i gruppi editoriali: RCS Mediagroup, Gedi, ItaliaOnline, Mediaset e Mondadori.

Social network: boom per Tik Tok, primi Facebook e Instagram

Al primo posto per audience dei principali social network si conferma Facebook, seguito da Instagram e da LinkedIn. L’andamento però è generalmente in flessione rispetto al trimestre precedente per quasi tutti i social, fatta eccezione per Pinterest e per Tik Tok, che aumentano rispettivamente del 12,2% e del 20,5%.

Facebook conquista quasi 37 milioni di utenti unici e segna una contrazione su base trimestrale del 3,9%. Si conferma la principale piattaforma utilizzata dagli utenti ma con una tendenza in flessione che riguarda anche gli altri social.

Al secondo posto c’è infatti Instagram, con 27,7 milioni di utenti unici e in flessione del 3,6% rispetto al trimestre precedente, anche se dopo un’onda lunga di rialzi. Basti pensare che Instagram aveva poco più di 13 milioni di utenti unici nel 2017 e da allora l’audience è sempre aumentata.

Analoga tendenza al calo c’è per Linkedin e Twitter i cui consumi a giugno 2020 si attestano sui valori di dicembre, ma in sensibile calo se confrontati con quelli registrati nel periodo di lockdown (rispettivamente meno 12,2% e meno 21,8%).

Diversamente, nonostante l’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia, prosegue il trend crescente per Pinterest, frequentato a giugno 2020 da 16,7 milioni di utenti unici (+12,2%) e Tik Tok, del gruppo ByteDance, utilizzato da 6,6 milioni di utenti (+20,5%).

Le rilevazioni di Tik Tok sono partite solo a giugno 2019 quando contava meno di 1 milione di utenti. L’audience del social network registra un vero boom su base annuale: rispetto a giugno 2019 l’aumento di Tik Tok è stato a tripla cifra e ha raggiunto più 593%.