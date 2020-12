Natale 2020, più regali online ma i giocattoli si comprano in negozio

Natale 2020 con prezzi in salita e meno spese per i regali. La spesa media è di 122 euro a famiglia. Quasi sette famiglie su dieci compreranno almeno un regalo online ma i giocattoli si acquistano soprattutto in negozio

Natale 2020 con prezzi in salita e meno spese per i regali. Con meno decorazioni in casa (perché non si può ricevere nessuno) e con più regali comprati online – con la sola eccezione dei giocattoli per i quali i consumatori preferiscono vedere, toccare e scegliere in negozio. I regali a cui non si rinuncia sono quelli della tradizione: cibo e giochi per i bambini. Per il resto ci saranno molti tagli nel Natale 2020 in arrivo fra mille incertezze e paure.

Natale 2020, per i regali 122 euro a famiglia

L’indagine dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima che quest’anno – un Natale 2020 “inedito e particolare” – ogni famiglia spenderà in media circa 122 euro per i regali di Natale, con una flessione del 5,72% rispetto allo scorso anno.

«A segnare il calo maggiore – spiega Federconsumatori – sono le spese per le decorazioni: -52,94% rispetto allo scorso anno, ad un lato per lo scarso spirito natalizio condizionato dalla grave situazione, dall’altro perché in molti festeggeranno da soli, ricucendo al minimo le decorazioni, dal momento che nessuno potrà ammirarle. Oltre il 69% delle famiglie acquisterà almeno un regalo online: specialmente nel settore dell’elettronica e dell’abbigliamento».

Giocattoli, si compra in negozio

Se dunque continua la tendenza a comprare online anche per i regali di Natale, almeno in parte, l’associazione evidenzia che “resiste” la spesa in negozio per un regalo in particolare: i giocattoli “classici”.

I consumatori preferiscono comprarli in negozio perché lì possono verificare in prima persona qualità, sicurezza del prodotto e presenza del marchio CE originale e non devono fare i conti con possibili ritardi nelle spedizioni.

In molti, aggiunge Federconsumatori, si sono avvantaggiati a partire dal Black Friday, sia online sia nei negozi. Oltre la metà dei consumatori, il 56%, ha approfittato di promozioni e offerte di fine novembre per comprare i regali più impegnativi.

«Complessivamente, si attende un atteggiamento estremamente previdente da parte delle famiglie, che opereranno molti tagli, fatta eccezione per il cibo e per i regali destinati a bambini e ragazzi», spiega Federconsumatori.

Prezzi in su nel Natale 2020

E i prezzi? Nel Natale 2020 prodotti natalizi e articoli da regalo registrano gli aumenti maggiori, dice Federconsumatori, fra i regali low cost (più 13,2%), i più gettonati alla luce della crisi, e nell’alimentazione, che segna una crescita dei prezzi dei prodotti tipici del Natale del 8,9% rispetto all’anno precedente.

Fra i prodotti alimentari l’associazione segnala aumenti del 25% sul pandoro, del 22% sul salmone, del 9% su una serie di prodotti quali lenticchie, miele e frutta secca, dell’11% sul prosecco e dei 10% sui fichi secchi.

Nel capitolo giocattoli, l’indagine di Federconsumatori segnala prezzi in aumento per monopattino (più 13%) e cavallo a dondolo di marca (più 12%), per le costruzioni (più 13%) e per molti altri giochi come giochi di società, droni, automobiline e bambole. In controtendenza solo la bicicletta (meno 2%) e il waveboard (meno 3%).

Fra i regali più apprezzati, aggiunge l’associazione, rimangono gli articoli tecnologici e il cibo (vini, liquori, formaggi, prodotti tipici e creazioni culinarie home made come marmellate, biscotti, liquori aromatizzati). Sempre molto apprezzati sono anche i buoni o le gift card, specialmente per l’accesso a piattaforme di film, serie televisive e musica.