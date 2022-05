Biglietti aerei, Codacons: aumenti record in Italia

In un anno le tariffe dei voli per l’Europa sono quasi raddoppiate. Tassazione, supplementi e voci varie arrivano a pesare per quasi il 50% sul prezzo dei biglietti aerei. Così il Codacons chiede di calmierare gli effetti della crisi energetica sui prezzi dei biglietti aerei e si rivolge al Ministero dell’economia e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiedendo di intervenire sulla “abnorme tassazione che vige sui biglietti aerei” anche in vista delle auspicate partenze per le vacanze estive (per chi può e per chi ha bisogno di prendere l’aereo).

Tariffe, in crescita i prezzi dei biglietti aerei

«I dati Istat registrano un aumento record delle tariffe aeree in Italia, con i biglietti che, per destinazioni Ue, hanno subito nell’ultimo mese incrementi del +91% rispetto al 2021, mentre i voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% e quelli nazionali del +15,2% – dice il Codacons – A pesare sul costo del trasporto aereo, tasse, balzelli e supplementi applicati ai biglietti venduti ai passeggeri: si va dai diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri al costo di sicurezza e assicurazione dei costi carburanti, passando per il corrispettivo sul controllo sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano, servizio di vendita, controllo sicurezza sui bagagli da stiva, servizio assistenza passeggeri a ridotta mobilità, addizionale comunale e Iva».

Tutto queste voci finiscono per incidere in modo considerevole sul prezzo del singolo biglietto aereo.

Ad esempio, spiega l’associazione, «per un volo Ita Roma-Parigi con partenza il 10 giugno, un passeggero paga complessivamente 189,48 euro, di cui il 44,6% (pari a circa 85 euro) solo a titolo di tasse e supplementi».

«È necessario abbattere balzelli e tasse varie applicate ai biglietti aerei, al pari di quanto fatto con le accise sui carburanti, in modo da calmierare gli effetti della crisi energetica sulle tariffe aeree e permettere agli italiani di utilizzare il trasporto aereo senza subire un salasso», dice il presidente Carlo Rienzi.

Secondo gli ultimi dati Istat relativi ai prezzi al consumo di aprile, i prezzi del trasporto aereo passeggeri sono passati da -8,5% a +57,5% su base annuale, con un rincaro del +42,6% sul mese.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!