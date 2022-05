I cittadini e il nuovo Ospedale Galeazzi, al via il progetto di Cittadinanzattiva Lombardia

Al via il progetto “I cittadini e il nuovo IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio”, realizzato da Cittadinanzattiva Lombardia grazie alla rinnovata collaborazione con l’IRCSS.

Una iniziativa che si pone l’obiettivo di far emergere le buone prassi e le possibili aree di miglioramento grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini nel percorso di valutazione, in una fase in cui l’ospedale, trasferito nella nuova sede all’interno del Mind District, ex area Expo, non è ancora operativo. I primi pazienti sono attesi infatti per la fine di agosto.

I cittadini e il nuovo Ospedale Galeazzi, temi e obiettivi del progetto

Tre gli ambiti di interesse: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, anche nella sua accezione di rapporti con il territorio e la cittadinanza.

“È con grande entusiasmo – dichiara Manuela Mantovani, Segretario Regionale di Cittadinanzattiva – che abbiamo intrapreso un nuovo percorso di collaborazione con l’Istituto Galeazzi. Rispetto alla progettualità del 2018, in questa edizione emerge un rilevante aspetto innovativo: il coinvolgimento dei cittadini avverrà in una fase in cui l’ospedale non è ancora operativo. Da ciò scaturisce un’importante potenzialità, quella di confrontare i risultati attesi da parte della struttura, con le aspettative e i bisogni dei cittadini”.

“La collaborazione con Cittadinanzattiva ha portato sempre risultati concreti e utili per migliorare la nostra esperienza con il paziente e rispettando la sua individualità nel percorso di cura. A maggior ragione in questo momento in cui ci apprestiamo ad aprire un grande ospedale polispecialistico per la cura e la ricerca, che nasce dall’unione di due ospedali, il Galeazzi e l’Istituto Sant’Ambrogio, mettiamo in campo tutte le risorse perché i nostri futuri pazienti possano usufruire non solo di un’eccellente assistenza clinica, ma anche di servizi innovativi e ambienti confortevoli”, ha dichiarato il professor Giuseppe Banfi, direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.

I cittadini interessati possono procedere direttamente alla compilazione del questionario attraverso il seguente link https://forms.gle/FEQSPgEYCGJZ9iu58. Il questionario sarà anche disponibile presso le sedi territoriali dell’associazione, così come sarà possibile chiedere di essere contattati telefonicamente per l’intervista diretta.

