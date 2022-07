Crociera alle isole greche: 4 consigli per una vacanza indimenticabile

La crociera può rivelarsi un’esperienza davvero indimenticabile e tra le destinazioni più popolari per noi italiani ci sono sicuramente le isole greche. Per via del loro fascino, del mare cristallino, della vicinanza alla nostra Penisola e della varietà di paesaggi che sono in grado di offrire infatti, i vari arcipelaghi della Grecia rappresentano sicuramente una delle mete più gettonate.

Vediamo però alcuni consigli utili per una crociera isole greche davvero indimenticabile: dalla scelta della compagnia al periodo perfetto per partire, dalle escursioni da non perdere alla preparazione della valigia.

1. Scegliere la giusta compagnia

Il primo passo per una crociera davvero indimenticabile è la scelta della compagnia di navigazione. Al giorno d’oggi infatti è possibile prenotare crociere online in modo semplice e veloce, ma bisogna sempre prestare attenzione perché non tutte le compagnie sono in grado di offrire un’esperienza davvero completa. Una delle più consigliate rimane Costa Crociere, che rappresenta una vera e propria certezza e che in questi ultimi anni ha rinnovato la propria offerta, rendendola ancora più esclusiva e gratificante. Le escursioni infatti sono organizzate in modo differente, per consentire a tutti di avere più tempo a disposizione, i ristoranti accolgono menù di chef stellati, le attività da fare a bordo sono tantissime e non si rischia certo di annoiarsi.

2. Selezionare le escursioni più interessanti

Soprattutto se si tratta della prima esperienza in crociera, un errore che commettono in molti è quello di prenotare tutte le escursioni disponibili in modo da non perdere neanche un’opportunità. Questo non deve tuttavia essere sentito come un obbligo: è vero, ogni crociera mette a disposizione tante opportunità di visitare posti nuovi, ma è pur sempre una vacanza, non c’è quindi nulla di male nel preferire godersi una giornata di relax a bordo della nave, oppure a terra, ma senza dover per forza visitare qualcosa, ci si può rilassare in spiaggia, o in un caffè, o in un parco. Ognuno deve sentirsi libero di prenotare le escursioni che gli ispirano maggiormente, ma anche di riposare e crogiolarsi al sole in alcuni momenti. Meglio dunque fare una selezione ed evitare di pianificare uscite guidate ogni giorno.

3. Scegliere il giusto periodo per partire

Una crociera alle isole greche può regalare emozioni uniche tutto l’anno, perché questa è una meta che ha moltissimo da offrire. Certo è che se ci si vuole godere appieno il mare conviene partire durante la stagione estiva, senza preoccuparsi troppo dei periodi di alta stagione. Il bello della crociera è infatti proprio questo: si possono evitare le folle al ristorante o in spiaggia tipiche della classica vacanza in hotel e si tratta di un vantaggio non da poco.

4. Preparare la valigia per una crociera alle isole greche

Per quanto riguarda la preparazione della valigia, in crociera conviene portare molti abiti comodi e leggeri per le escursioni. Non possono assolutamente mancare delle scarpe da ginnastica o dei sandali con i quali si possa camminare senza problemi. Qualche vestito elegante poi è sempre il caso di portarlo, perché non mancano sulle navi i ristoranti romantici o esclusivi in cui trascorrere una serata all’insegna del lusso.

