Per Natale e Capodanno saranno in viaggio oltre 19 milioni di italiani per un giro d’affari di quasi 15 miliardi di euro. Le previsioni di Federalberghi per i viaggi delle feste

Natale e Capodanno, Federalberghi: in viaggio oltre 19 milioni di italiani (Foto Toni Cuenca per Pexels)

Per Natale e Capodanno saranno in viaggio oltre 19 milioni di italiani: oltre 13 milioni a Natale e quasi 6 milioni per la fine dell’anno. E se a Natale la motivazione principale sarà quella di riunirsi alla famiglia, relax e divertimento saranno la ragione principale dei viaggi di Capodanno. Il giro d’affari complessivo dei viaggi di Natale e Capodanno sarà quest’anno di quasi 15 miliardi di euro. Un dato, afferma Federalberghi, sul quale pesa l’aumento dei prezzi: una parte dei viaggiatori (il 42,5% a Natale e il 52,1% a Capodanno) ha infatti deciso di ridurre la spesa per la vacanza a causa dell’inflazione.

Natale e Capodanno, oltre 19 milioni di italiani in viaggio

È il quadro dei viaggi di Natale e Capodanno che emerge dalla tradizionale rilevazione fatta per Federalberghi dall’Istituto ACS Marketing Solutions.

L’Italia mantiene il primato di destinazione preferita per gli oltre 19 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio in occasione delle festività natalizie; la scelta di recarsi all’estero riguarda un numero ridotto di viaggiatori che puntano comunque alle grandi capitali europee. Inoltre, aumenta la percentuale di coloro che intendono prolungare la vacanza fino a Capodanno (17,5%), continuano a tenere testa nel range delle opzioni le località di montagna, le città d’arte, il mare e i luoghi abituali non tanto distanti dalla propria regione; si spende di più, ma a causa delle difficoltà dovute all’aumento del costo della vita in realtà si tende a ridurre drasticamente le spese di alloggio, cibi e divertimenti. In questo quadro, il giro di affari globale previsto in occasione delle feste di fine 2023 raggiunge comunque la cifra di quasi 15 miliardi.

Se per i giorni di Natale la motivazione del viaggio riguarda circa 13,2 milioni di italiani ed è legata soprattutto al desiderio di ricongiungersi alle famiglie, scartare insieme i regali e rilassarsi restando vicini a casa, per il Capodanno si cerca soprattutto relax e divertimento, magari scegliendo di andare all’estero: dei 5 milioni e 900mila individui che hanno programmato la vacanza per il periodo di San Silvestro, l’8,3% infatti ha scelto di recarsi fuori d’Italia, principalmente nelle grandi capitali europee.

«Lo scenario che ci mette di fronte la nostra indagine è quello di una ripresa, questo sì, ma dura. Perché non credo si possa sottovalutare il fatto che, tra coloro che hanno deciso di non partire, un buon 49,5% si è trovato di fronte ad una scelta obbligata per motivi economici», ha detto il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

II motivi principali che inducono il resto della popolazione italiana a non effettuare nemmeno un pernottamento fuori casa Natale o Capodanno sono legati essenzialmente a ragioni economiche (49,5%). Seguono i motivi familiari (24%) e perché farà la vacanza in un altro periodo (19,9%).

In viaggio a Natale

Saranno 13 milioni 253 mila gli italiani che si muoveranno per le vacanze di Natale. Il 95% degli italiani resterà in Italia contro un 5% che sceglierà l’estero. Tra chi rimarrà nel Belpaese, il 55,2% non uscirà dalla propria regione. La classifica delle destinazioni italiane preferite vede in testa la montagna (30,2%), seguita dalle città diverse da quella di residenza (23,4%), dalle località d’arte (19,9%) e dalle località balneari (17,4%). Si alloggia soprattutto in casa di parenti o amici (44,6%).

Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza natalizia, si effettuerà una spesa media pro capite di 871 euro (816 euro per chi rimarrà in Italia e 2.397 euro per chi andrà all’estero). Il giro di affari previsto sarà di 11 miliardi e 543 milioni di euro, con un incremento del 14% rispetto al Natale 2022.

In viaggio a Capodanno

Saranno 5 milioni 878 mila gli italiani che partiranno per Capodanno. Anche per la vacanza di fine d’anno la maggioranza (91,7%) sceglierà di restare nel Belpaese, scegliendo principalmente la montagna (34,1%), città diverse dalla propria residenza (25,4%) o località d’arte (20,1%). Il rimanente 8,3% opterà invece per l’estero, preferendo le grandi capitali europee (83,3%) e i parchi divertimenti europei (8,3%). Anche in questo caso l’alloggio preferito resta la casa di parenti/amici (per il 33,7% dei casi), mentre il 21,9% andrà in albergo.

Per Capodanno si passeranno in media 4,3 notti fuori casa. Oltre un quinto dei vacanzieri (20,9%) allungherà la durata della vacanza grazie allo smartworking.

La spesa media pro capite sarà di 587 euro (555 euro per chi resterà in Italia e 980 euro per chi andrà all’estero). Per la vacanza di Capodanno si prevede un giro di affari pari di oltre 3 miliardi di euro (3 miliardi e 450 milioni), contro i 2 miliardi e 980 milioni dello scorso anno.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!