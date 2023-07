L’Autorità dei Trasporti ha indetto una consultazione su una serie di misure per garantire agli utenti delle autostrade specifici diritti e tutele

Autostrade, Autorità Trasporti: misure per garantire i diritti degli utenti (Foto Pixabay per Pexels)

Trasparenza all’informazione, qualità dei servizi nelle aree di sosta, diritto al rimborso del pedaggio in caso di rallentamenti e interruzioni del traffico dovuti a cantieri che rientrano nell’attività programmabile. Sono i diritti che verranno tutelati a seguito di una consultazione indetta dall’Autorità di regolazione dei trasporti, volta a garantire agli utenti specifiche tutele nei confronti dei concessionari delle autostrade e dei gestori delle aree di servizio.

Consultazione su diritti utenti delle autostrade

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha infatti approvato, il 27 luglio 2023, la delibera n. 130/2023, con cui viene indetta una consultazione su “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali”.

Tra i diritti che verranno particolarmente tutelati vi sono:

la trasparenza all’informazione prima, durante e dopo il viaggio;

prima, durante e dopo il viaggio; l’accesso e la qualità dei servizi forniti nelle aree di servizio e di sosta, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta;

forniti nelle aree di servizio e di sosta, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta; il diritto al rimborso del pedaggio versato in caso di rallentamenti e di interruzioni del traffico autostradale, per la presenza di cantieri rientranti nell’attività programmabile dal concessionario.

Nell’ambito del procedimento è prevista un’audizione convocata per il 25 ottobre prossimo.

“Alla base delle misure regolatorie poste in consultazione – spiega l’Autorità dei trasporti – vi sono i risultati dell’indagine conoscitiva realizzata da ART, da cui emerge la necessità di tutele specifiche per tutti gli utenti delle autostrade, sia relativamente al traffico leggero che all’autotrasporto. Tra i diritti che verranno particolarmente tutelati vi sono quelli alla trasparenza e all’informazione prima, durante e dopo il viaggio; all’accesso e alla qualità dei servizi forniti nelle aree di servizio e di sosta, con particolare attenzione ai passeggeri a mobilità ridotta. Le misure a garanzia degli utenti sono concentrate, altresì, sui rallentamenti e sulle interruzioni del traffico autostradale. Qualora tali disservizi siano imputabili alla presenza di cantieri rientranti nell’attività programmabile dal concessionario, vengono definiti criteri e modalità per esercitare da parte degli utenti il diritto al rimborso del pedaggio versato”.

I contributi alla consultazione potranno essere invitati fino al 6 ottobre 2023.

